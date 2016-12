Met nieuwbouw is 'De Droom' uitgekomen: klant ziet wat we doen

Slagerij Otte Boersma: "Alle bestellingen op tijd klaar is onze uitdaging"

Naam: Otte Boersma

Leeftijd: 40

Woonplaats: Eastermar

Gezinssamenstelling: Vrouw en drie kinderen.

Werkzaam bij: Uw slager Otte Boersma.

Functie binnen het bedrijf: Eigenaar.

Wat zijn uw belangrijkste activiteiten binnen het bedrijf?

Het uitsnijden van vlees, het maken van vleeswaren en verschillende worstsoorten, maar het allerbelangrijkste: ons contact met de klanten.

Waar is uw organisatie trots op?

Onze grootste trots is ons team, onderscheidende producten van eigen fabrikaat, eigen inkoop van runderen uit de regio: weidegang, dus puur natuur. Dat geeft een verantwoord, betaalbaar, regionaal stukje vlees. Door de onlangs verbouwde werkplaats kunnen klanten nu ook zien wat we doen. Onze klanten zijn afkomstig uit een grote regio.

Wat is momenteel uw grootste uitdaging?

Rond de kerstperiode is onze grootste uitdaging de klanten te verrassen met mooie producten waaronder rollades, gourmetvlees, hapjes en salades.



Als alles mogelijk was, wat zou dan uw grootste droom zijn? Wilt u daar iets over vertellen?

Onlangs is onze droom al uitgekomen met de verbouwing van een nieuwe werkplaats.



Wat is er nog nodig om die droom te laten uitkomen?

Heeft u ook een idee hoe dit werkelijkheid kan worden?

Als laatste droom zou een eigen veestapel nog iets moois zijn.