26 november van 13.30 tot 16.00 uur activiteiten in het winkelcentrum

Sinterklaas viert feest en trakteert in Burgum

Het Sinterklaasfeest wordt aanstaande zaterdag gevierd in het Burgumer winkelcentrum. Alle kinderen die dat willen zijn 26 november welkom in de Schoolstraat en op de Markt. “Van 13.30 tot 16.00 uur is er van alles te doen”, vertelt initiatiefneemster Marion de Vries. “Een grote stoel voor Sinterklaas staat klaar voor café-restaurant ’t Roodhert.”

Ieder jaar geeft Sinterklaas aan dat hij het in Burgum aangenaam verpozen vindt. “De ontvangst in dit Friese dorp is altijd hartelijk”, vertelt de bisschop, terwijl hij midden in zijn pakhuis staat waar inpakpieten in de weer zijn met papier, plakband en jute zakken.

Springkussens

Naast Sint Nicolaas staat kleuter-piet. “Ik heb gehoord dat er twee springkussens in het centrum komen”, glundert de kleine man. Zijn grote collega-pieten zijn vele, vele cadeautjes aan het inpakken. “Kleinigheidjes, maar we willen iets meenemen voor alle kinderen in Burgum die iets speciaals doen”, vertelt Hoofdpiet. “Het is veel werk om alles klaar te maken, want we verwachten in Burgum heel, heel veel jeugd. Het wordt een leuke middag.”

Neem je verlanglijstje mee,

ga met Sint op de foto

en kom kleuren



Op de foto

Toen Sinterklaas tien dagen geleden met de boot arriveerde aan de Loswal in Burgum mochten alle kinderen met hem op de foto. Aanstaande zaterdagmiddag kan dat opnieuw. “De kinderen kunnen dan ook direct hun verlanglijstje bij mij inleveren”, tipt Sint Nicolaas.

Kleuren voor Sint

Kleuter-piet knikt enthousiast. “Ik heb gehoord dat de kinderen in het centrum tekeningen kunnen maken voor Sint. Er liggen kleurplaten en kleurpotloden.”

“Misschien kun jij ook wel iets kleuren”, zegt Sinterklaas tegen hem. Kleuter-piet kijkt een beetje geschrokken. “Nee, dat is voor de grote kinderen”, zegt hij dan resoluut.

“Nou, nou,” bromt Sint, “Je weet toch wel dat ik alle tekeningen prachtig vind? Die van de grote kinderen en die van de kleine kinderen? Die van de kinderen die netjes binnen de lijntjes hebben gekleurd, en die van de kinderen die netjes buiten de lijntjes kleuren?

Chocolademelk

Kleuter-piet knikt. Plotseling springt hij op. “En mag ik dan ook chocolademelk?” vraagt hij hoopvol. “Zeker. Ik trakteer in Burgum alle kinderen op chocolademelk”, zegt Sint. “En de pieten die flink pepernoten uitdelen, krijgen natuurlijk ook.”