Karaoke bij de Christmas Sing-along op de Markt

Samen zingen op vrijdagavond 16 december

Kerstklassiekers komen vrijdagavond 16 december tot leven op de Markt in Burgum. Jij kunt meezingen. Kom tussen 21.00 en 21.45 uur naar de Christmas Sing-along.

Drie koren treden op onder leiding van de altijd enthousiaste dirigente Atsje Lettinga. Je kunt de tekst van de kerstliedjes lezen op een groot scherm dat dankzij de sponsoring van een aantal Burgumer ondernemers wordt geplaatst op de Markt, nabij De Pleats. Jouke Hoekstra zal een en ander aan elkaar praten.

Behalve kerstliederen wordt het Burgum hat Mear-liet deze avond ook gezongen. Het lied moet bekend worden, want doel van de Burgumers is dat het terecht komt in de beste tien nummers van de Fryske top 100 van Omrop Fryslân.

Hang je kaartje op in de Winskbeam

De ‘Winskbeam’ staat vrijdag 16 december en zaterdag 17 december in het centrum van Burgum. Iedereen kan een briefje, foto of kaartje in de boom hangen. Of deze persoon op verre afstand zit, gewoon speciaal voor je is of misschien is overleden… Schrijf erop wat je denkt, wenst of je dierbare toewenst. De boom staat bij de bibliotheek in de Schoolstraat en staat onder gastheerschap van Cees Smedema. De Winskbeam is het gehele weekend toegankelijk.