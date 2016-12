Nieuwe Albert Heijn Gytsjerk geopend

GYTSJERK - De nieuwe Albert Heijn in Gy­tsjerk is na maanden hard werken klaar. Ondernemer Tjeerd Castelein: “Onze winkel is nu bijna twee weken open en de reacties van de klanten zijn echt hartverwarmend!”

Met dit nieuwe winkelpand is een jarenlange wens in vervulling gegaan. “De winkel is nu helemaal van deze tijd. Het oppervlakte is van 600 m2 naar 1400 m2 gegaan, waardoor er ruimte is ontstaan voor een breder assortiment en extra brede gangpaden. Wat gebleven is, is de warmte en gezelligheid. De winkel is ruim, licht en heel overzichtelijk. Hij is ontworpen naar hoe ik zelf graag zou willen winkelen”, aldus Castelein.

Nieuw is de zelfscan, zodat klanten sneller kunnen winkelen. Ook is er een servicebalie bijgekomen, een ruime koffiehoek, een klantentoilet en een ‘kidscorner’, waar de kinderen zich prima kunnen vermaken.

“Wij krijgen van onze klanten alleen maar positieve reacties op het nieuwe pand. Ze geven aan dat ze hier op een plezierige manier kunnen winkelen,” vertelt Castelein trots.

De medewerkers van Albert Heijn Gytsjerk staan altijd klaar om de klanten de weg te wijzen. “Klantvriendelijkheid staat bij ons voorop. Heeft u een vraag? Wij helpen graag. Moeten we even meelopen naar de auto? Dat is geen probleem. Wij staan ervoor om iedere klant tevreden de deur uit te laten gaan!”