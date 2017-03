Na veertig jaar volksdansen in Sumar ten einde?

SUMAR - Veertig jaar geleden werd in Sumar een volksdansgroep opgericht. Het initiatief van een groepje Sumarders werd met hulp van Doarpsbelang een feit. Toen was 'Folksdûnsgroep De Trochsetters' voor 50-plussers en dat is nog zo. Iedere maandagmiddag dansen ze samen in buurthuis De Kamp.

Nieuwe leden kan de groep vandaag de dag goed gebruiken. “De start wie mei 25 foulju en 4 manlju. Al nei in pear moanne wiene der 32 leden. Yn de rin fan de jierren is dit oantal sakke nei 16. Dat is ek it minimum dêr’t de gemeente subsydzje foar jout”, vertelt voorzitter Jan Deinum.

“Der hinget ús no min waar boppe de holle. De gemeente wol dat alle ferienings harren eigen broek ophâlde. As dat troch giet, hat ús feriening de langste tiid bestien.”



Zo lang als er belangstelling is, gaat Folksdûnsgroep De Trochsetters door. “Mei fleur en faasje, al 25 jier ûnder lieding fan frou Tsjamke Bergsma út Burgum”, aldus een enthousiaste Jan Deinum.

Nieuwe leden zijn van harte welkom om op een maandagmiddag een kijkje te komen nemen.