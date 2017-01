‘Door de bijzondere toneelvorm is de voorstelling intiem en direct’

M.R.V. Tesselschade speelt ‘Femke’

HURDEGARYP - Nog ruim twee weken en dan staat Tesselschade weer op de planken met dit keer een voorstelling die een zwaar thema draagt; leven met een lichamelijk en geestelijk gehandicapt kind. Bang voor een avond vol drama en verdriet hoeven bezoekers niet te zijn. Tesselschade weet van ‘Femke’ met de nodige humor een zowel realistische als vermakelijke voorstelling te maken.

Van links naar rechts: Hennie Veenstra, Romke van der Meulen en Marije Semplonius. (Ingezonden foto)

Naast een aantal vaste leden, doet er ook dit keer weer een aantal gastspelers mee. Bianca Wiersma (43) neemt de rol van moeder Bea op zich, haar man Paul wordt gespeeld door Romke van der Meulen (37) en de rol van de zwaar gehandicapte dochter Femke wordt vertolkt door Marije Semplonius (22).

Extra spannend

Bianca deed vanaf 2000 ervaring op in het dorpstoneel, diverse Iepenloftspullen, familievoorstellingen in de Lawei en is sinds vier jaar betrokken bij jeugdtheatergezelschap Masquerade. ‘In mei kreeg ik een telefoontje van regisseuse Anny, of ik deze winter al iets te doen had,’ vertelt Bianca. ‘Dit jaar kon ik vanwege Masquerade niet meedoen aan de Lawei-voorstelling, dus dat kwam heel goed uit,’ lacht ze. Romke, die al sinds zijn 13e op de planken staat en zijn rol vorig jaar bij Theatergroep Sult als hoogtepunt benoemt, werd via via benaderd voor Tesselschade. ‘En daardoor vond ik het in het begin extra spannend,’ bekent Romke. ‘Ik had het gevoel dat ik me echt moest bewijzen, laten zien dat ik verdiende om hier te staan. Gelukkig zat het al snel goed. Anny liet duidelijk weten; we zijn hier allemaal gelijk, en dat geeft vertrouwen.’

Bijzondere rol, zonder tekst

Naar de invulling van de rol van Femke is lang gezocht. Het is niet gemakkelijk een jonge toneelspeelster te vinden, die dan ook nog zo’n bijzondere rol durft te spelen. Marije durfde het aan. Vanaf haar 16e is ze al bezig met muziek, ballet en kleinere rollen bij Sult en Iepenloftspullen. Volgend jaar hoopt ze toegelaten te worden tot de Kleinkunstacademie. ‘Het is een ongebruikelijke rol, ik heb geen tekst, maak hooguit wat geluiden en moet het verder puur met mijn fysiek doen,’ vertelt ze. ‘Ik vind het heel belangrijk dat het waarheidsgetrouw overkomt, ik wil niemand voor het hoofd stoten, want dit ligt natuurlijk erg gevoelig.’ Marije krijgt direct bijval van Bianca. ‘Ze doet het heel mooi,’ vindt haar toneelmoeder. ‘Gelukkig krijg ik veel vrijheid in hoe ik de rol invul,’ vervolgt Marije. ‘En leer hierbij heel veel van Anny. Erg mooi om te zien hoe zij van tevoren al precies in haar hoofd heeft hoe ze het wil hebben. Je werkt samen heel duidelijk toe naar een compleet plaatje.’

Door de vierde wand

Naast een bijzonder onderwerp, is de toneelvorm ook anders dan anders. ‘We breken echt door de vierde wand heen,’ legt Romke uit. ‘Het neigt bijna naar cabaret; op het ene moment praten we in een scene tegen elkaar als spelers, het volgende moment spreken we het publiek rechtstreeks aan. Dat maakt de voorstelling heel intiem en direct.’ Tryater speelde hetzelfde stuk 30 jaar geleden al, voor Tesselschade is het gemoderniseerd en passend binnen de huidige tijd gemaakt. ‘Het blijft een heel actueel onderwerp,’ stelt Bianca. ‘In het stuk zien we hoe de ouders met de situatie omgaan, maar ook de mensen daaromheen. Wat mij betreft draait het allemaal om liefde, verdriet, onmacht en pijn en hoe dicht deze gevoelens bij elkaar liggen. Het mooie vind ik dat de liefde alles optilt.’

Zakelijke informatie:

Alle voorstellingen vinden plaats in ‘it Maskelyn’ te Hurdegaryp. Voorverkoop van kaarten op zaterdag 14 januari vanaf 14.00 uur in ‘it Maskelyn’. Daarna dagelijks tussen 14.00 uur en 20.00 uur op telefoonnummer 06-25191497. Bestel uw kaarten op tijd, beschikbare plaatsen zijn beperkt!

Voorstellingsdata:

Zaterdag 21 januari, 20.00 uur

Vrijdag 27 januari, 20.00 uur

Zaterdag 28 januari, 20.00 uur

Zondagmiddag 29 januari, 14.30 uur

Vrijdag 3 februari, 20.00 uur

Zaterdag 4 februari, 20.00 uur

De zaal is open vanaf een half uur voor aanvang van de voorstelling.