“Kinderen leren lezen was fantastisch”

Juf Liesbeth Wierda met pensioen

SUMAR - Kinderen lesgeven was voor juf Liesbeth Wierda (65) haar lust en haar leven. Toch nam ze vrijdag opgewekt afscheid van basisschool It Bynt in Sumar.

Kinderen nemen op feestelijke wijze afscheid van hun juf Liesbeth (op de voorgrond) in de sporthal van Sumar. Foto: Klaas Rozema

“Het was hartverwarmend”, zegt ze. Het afscheid was vrijdagochtend in de sporthal in Sumar. “Ik krijg nu meer tijd voor andere activiteiten, zoals op de kleinkinderen passen, lezen en reizen.”

Na 36 jaar in het basisonderwijs – in Sumar en daarvoor in Burgum – heeft juf Liesbeth Wierda aan alle leeftijdsgroepen van de basisschool wel les gegeven. “Het mooiste vond ik kinderen leren lezen. Dat heb ik het langst gedaan, met de groepen drie en vier. Maar later gaf ik ook les aan oudere groepen, zoals 5 en 6. Dat bleek ik ook heel leuk te vinden.”

De laatste tijd was ze als het ware terug bij groep drie (zes- en zevenjarigen) en bij het leren lezen. Ze begon in de jaren zeventig aan de Homeije in Burgum (nu: De Reinbôge), stopte een tijd omdat ze zelf kinderen kreeg en hervatte haar werk als leerkracht in 1986 in Sumar aan De Wingerd (nu: It Bynt).

"Meer vrijheid én meer verantwoorden"

“We hebben als leerkrachten enerzijds meer vrijheid gekregen in het lesgeven, maar anderzijds moeten we veel meer verantwoorden wat we doen. Dat vele registreren is naar mijn idee doorgeschoten. Dat kan wel beperkter en efficiënter, net als in de zorg”, vindt Wierda.

Maar ze wil er niet te lang bij stilstaan. “De vele studies die we – mijn collega’s en ik – gedaan hebben, waren een verrijking. En het werk met kinderen is fantastisch. Dat contact en de spontaniteit zal ik zeker missen. Net als het contact met de collega’s. Die zag ik vrijwel dagelijks, dus kinderen en collega’s worden dan toch een beetje familie.”

Voor nieuwe technologie liep ze niet weg. “Dat vind ik juist leuk. We werkten al met digiborden. De laatste weken stapten we over op ‘touch-screens’ (aanraakschermen), dat bood weer extra mogelijkheden in het lesgeven.”