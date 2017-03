Elektrische zelfrijdende auto's

Is de eindtijd voor de autoliefhebber aangebroken?

EARNEWALD - Een brullende V8-motor in een snelle sportwagen. Op de wanden van veel jongenskamers prijken posters met daarop auto’s van illustere merken als Ferrari en Lamborghini. Voor de meeste mannen zullen dergelijke sportwagens altijd een droom blijven. Milieunormen zorgen voor meer elektrische auto’s op de weg. Daarnaast testen de grote automerken en ICT-giganten als Google met zelfrijdende auto’s. Hoe ziet de automobiele toekomst er eigenlijk uit? Volgens autotechnicus Jacob Eelkema is deze minder erg dan sommige ‘petrolheads’ denken.

In het pittoreske Earnewâld is Altramotive gevestigd. Jacob Eelkema runt samen met Salem Mourad het bedrijf. Voor organisaties over de gehele wereld bedenken Eelkema en zijn compagnon praktische oplossingen om schonere en zuiniger voertuigen op de weg te krijgen. Ze hebben gewerkt voor klanten als Volkswagen en AMG Mercedes. Voor de bekende coureur Jan Lammers hebben ze meegewerkt aan een onderzoek naar de haalbaarheid van elektrische race-auto’s. Eelkema weet dus als geen ander dat duurzaamheid en snelheid gecombineerd kunnen worden.

Elektrisch rijden geen straf



Valt er nog wat te genieten voor de autoliefhebber in 2030? Autofreaks hoeven zich volgens Eelkema eerst geen zorgen te maken. “ De measte auto’s dy’t no ferkocht wurde, ride dan noch wol rûn.” Zelf rijdt Eelkema in een elektrische VW Golf. Voor een opdrachtgever heeft hij een aantal auto’s van dit type om laten bouwen van benzine naar elektrisch. Hij heeft de auto gekocht voor eigen gebruik. Volgens hem absoluut geen straf om in te rijden. Het rijdt gewoon als een VW Golf, alleen dan veel stiller. Supersportwagenprestaties als in een Tesla hoef je niet te verwachten.

“In Tesla giet hurd, mar dat geane de measte auto’s mei mear fermogen en koppel”. De Golf heeft een actieradius van 150 kilometer, voor de meeste dagelijkse ritten is dit ruim voldoende.

Dankzij subsidies rijden er, vergeleken met andere landen in Europa, veel elektrische auto’s in Nederland. Wanneer komt het moment dat elektrische auto’s zo goed zijn dat een subsidie niet meer nodig is? Eelkema vindt dit lastig in te schatten.

“Yn prinsipe moat it yn fiif of seis jier wol kinne, mar de oanskafpriis fan in elektryske auto sil heger bliuwe omdat akku’s altyd djoerder wêze sille om te meitsjen as in benzinetank. De besparring moat úteinlik komme fan it hegere rendemint fan de elektryske oandriuwing en dus legere brânstofkosten." Hij geeft aan dat fabrikanten als Nissan daarom ook met alternatieve betalingsconstructies komen. Zo kun je bij dat merk een auto kopen en de accu huren.

‘’Dêrneist is it fansels wol sa dat in auto mei in elektromotor gijn lokale útstjit fan skealike stoffen út de útlit hat en, as alle stroom ‘grien’ is, ek gjin CO2-emisje feroarsaket.”



Er komt dus een moment dat de verbrandingsmotor verdreven wordt. Rijden wij dan allemaal elektrisch of zijn er nog andere alternatieven? Volgens Eelkema is waterstof misschien wel een beter alternatief, zeker voor vrachtverkeer en langere afstanden.

“De enerzjytichtens wêrmei't jo wetterstof opslaan kinne is folle heger as yn in akku mooglik is”. Een waterstofauto lijkt op een elektrische auto. In plaats van een accu heeft een waterstofauto een brandstofcel en een waterstoftank. Hierin reageert waterstof met zuurstof, waardoor energie ontstaat en alleen waterdamp overblijft.

Zelfrijdende auto’s



Echte autofreaks zullen een sportieve motorroffel waarschijnlijk moeten missen. Het stuur uit handen geven aan de auto zelf lijkt dan nog een minder prettig vooruitzicht. Voor de gemiddelde automobilist kan een zelfrijdende auto echter een uitkomst zijn.

“As jo eltse dei itselde stik tusken Amersfoort en Amsterdam ride moatte soe ik it persoanlik hiel noflik fine. De ‘lol’ op in achtbaansdyk is der gau ôf”, aldus Eelkema. Hij vraagt zich ook af wat mensen belangrijk vinden. Gaat het om het autorijden zelf of om het idee dat je in je auto een moment voor jezelf hebt?

Over wanneer de wegen gedomineerd zullen worden door zelfrijdende auto’s durft hij geen uitspraak te doen. Hij verwacht dat dit stap voor stap gaat. “Earst wie der allinnich 'cruise control', dêrnei kaam der 'adaptive cruise control'. Dizze kin sels ôfstân hâlde. Der kamen systemen dy’t warskôgje wannear’t jo ynienen fan rydbaan wikselje. Alle technyk is der, der moatte allinnich noch in soad test wurde om alles feiliger te meitsjen.”



Getest wordt er al volop. Vooral in Californië testen fabrikanten veel met zelfrijdende auto’s. Tot nu toe blijft de auto van de ICT-reus Google het beste tussen de witte lijnen. De testpersoon achter het stuur hoefde maar een keer per 8000 kilometer in te grijpen. Eelkema geeft aan dat een ingreep op 8000 kilometer weinig lijkt, maar dat het statistisch gezien nog veel is. “Op miljoenen auto’s dy’t alle dagen in soad kilometers meitsje, hast dan in hiele grutte skea-ôfdieling nedich."



En wie is er aansprakelijk bij een ongeluk, de bestuurder of de autofabrikant? Autofabrikant Tesla kwam recent in opspraak. De 'autopilot'-functie van een Tesla Model S ‘herkende’ een witte oplegger niet tegen de witte lucht op de achtergrond. Dit leidde tot een dodelijk ongeluk. De fabrikant heeft daarna de functie aangepast. Volvo, Mercedes en Google hebben in 2015 al uitgesproken verantwoordelijkheid te nemen, wanneer een auto van hun merk schuldig is aan een ongeval.

“De auto wurdt wytguod”



Het imago van Tesla kan wel wat hebben. “It bedriuw moat groeie, de grutte fabrikanten binne foarsichtiger omdat se al in grutte namme hawwe. Ferjit net, de auto-yndustry is in hiel kapitaalyntinsive yndustry”, geeft Eelkema aan. De marketing van autobedrijven gaat veranderen. Hij merkt dat de auto steeds minder een statussymbool wordt. “De auto wurdt foar in part wytguod.”

Toch is hij niet bang dat dit leidt tot een straatbeeld met identiek lijkende auto’s. “Imago en ‘merkbeleving’ sille foar in protte minsken noch fan belang bliuwe." Wel verwacht hij dat er meer nieuwe diensten ontstaan om auto’s te delen, zoals bedrijven als Greenwheels nu al doen en dan moet een auto vooral praktisch zijn.

De automobiele toekomst ziet Eelkema wel rooskleurig in. “Fansels wurdt alles oars, mar dêrmei hoecht it net minder leuk te wêzen”. Autoliefhebbers zullen er volgens hem altijd blijven. Zij het dan misschien liefhebbers van oldtimers. Liefhebbers van zelf rijden kunnen ook altijd nog hun motorrijbewijs halen. “Do silst aanst net gau in selsridende motor op de dyk sjen”.