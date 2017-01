Verzoek om fietspont

“Ferkear by Skûlenboarch moat noch skoft om"

BURGUM – Als gevolg van een aanvaring is de brug bij Skûlenboarch over het Prinses Margrietkanaal misschien nog wel drie maanden of langer geblokkeerd. Dat zei wethouder Houkje Rijpstra donderdag 26 januari in de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel.

Mocht het verkeer in inderdaad nog maanden niet over de brug kunnen, dan zal de wethouder met Rijkswaterstaat in overleg treden en vragen om een fietspont te laten varen. “It soe yn begjinsel ek in pont fan de gemeente wêze kinne. Mar de sinnepontsjes binne net gaadlik, dy hawwe gjin skûlplak foar de skipper. En de pont fan Earnewâld is op it stuit yn ûnderhâld.”

Ze antwoordde dit op vragen van raadslid Jantsje van der Veen-Zeilstra van de ChristenUnie, tijdens het vragenuurtje. “Us grutste soarch is de kategory fytsers”, zei die. Nynke Koopmans – van der Veen (VVD) pleitte ook voor een tijdelijke oplossing.

“Dûkers hawwe de situaasje ûnder wetter besjoen. Dat seach der net goed út, dêrom kin reparaasje wol moannen duorje”, vertelde de wethouder. Bij transportbedrijf VBI, waar fietsers over het terrein rijden, is aangedrongen op extra voorzichtigheid met heftrucks op het terrein.

De aanvaring van een vrachtschip tegen de brug had plaats op dinsdagavond 17 januari. Er is een omleidingsroute voor het wegverkeer via de brug bij Kootstertille. Het scheepvaartverkeer was slechts enkele uren geblokkeerd.