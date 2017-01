Expositie 'psalmen in beeld'

EASTERMAR - De expositie 'Psalmen in beeld' toont reproducties van het werk van Christa Rosier (1960-2011).

De expositie vindt plaats in de De Hege Stins aan de Torenlaan 12-14. Het werk is te zien tot en met 5 maart 2017 op zaterdags tussen 13.30 en 16.00 uur en op zondags tussen 11.00 en 12.00 uur.

Christa Rosier beeldde psalmen symbolisch uit na het overlijden van haar zoon op 14-jarige leeftijd in 2001. Ephraïm had een ernstige ziekte en tijdens zijn ziekte waren de psalmen, met name die van David, een dagelijks medicijn. Uiteindelijk verscheen een boek met Christa's kunstwerken en de psalmen. In 2005 werd bij Christa borstkanker ontdekt. Haar lange survivalstrijd beschreef ze in columns voor het vrouwenblad Eva. Ze zijn gebundeld in het boek ′Ik wil vliegen′. Geregeld was ze in die tijd te gast bij televisie-programma’s om over haar leven en werk te vertellen.

Het zijn prachtige, kleurrijke schilderijen geworden. Van de 150 psalmen heeft zij er 24 op het doek gezet. In deze expositie zijn alle 24 schilderijen te zien.

Bij elke psalm is het gedeelte van de tekst opgenomen waarop het schilderstuk gebaseerd is. Daarnaast staat ook de bijbehorende uitleg van Christa. www.christarosier.nl