Expert Meijer heeft expertise en een groot assortiment elektronica

BURGUM - Horen, zien en zwijgen. Wie bij Expert Meijer de winkel binnenstapt, komt letterlijk oren, ogen en woorden te kort. Liefhebbers van stijlvolle elektronica en de nieuwste gadgets kunnen hier hun hart ophalen.

Het oranje logo van Expert prijkt aan de gevel van het pand aan de Schoolstraat 8. Maar belangrijker nog is de toevoeging Expert Meijer. Erik Meijer zet als derde generatie de ondernemersgeest van de familie Meijer voort. “Het begon met mijn pake, die in 1931 in Eastermar een winkel annex koperslagerij begon", vertelt hij. “Per generatie nam het assortiment toe en groeiden we uit tot wat we nu zijn: een absolute vakspecialist in elektronica. Van beeld en geluid tot IT en huishoudelijke apparaten. Ons assortiment is al even uitgebreid als ons dienstenpallet.”

Wie kiest voor Expert Meijer kiest voor uitstekende kwaliteit van zowel het product als de service. “Persoonlijk contact en objectief advies staan bij ons bovenaan”, vertelt Erik. “Service stopt bij ons niet bij de voordeur, maar gaat verder dan de meeste klanten verwachten. Van advies in de winkel tot installatie bij je thuis. Niet te vergeten onze uitstekende garantie. Dat geldt voor producten die je bij ons in de winkel koopt, maar ook voor alles wat je via de webshop bestelt.”

Deze gastvrijheid en uitstekende service werd in 2013 beloond met de titel ‘Beste Expert van Nederland'. Een compliment voor zowel online als offline. “We zien dat steeds meer mensen online winkelen”, beaamt Erik. “Op basis van de postcode die je invult, kiest het systeem vervolgens een winkel in de buurt waar je het product kunt ophalen of laten brengen.

Het voordeel is dat je daarna altijd bij ons terecht kunt voor advies, installatie of garantievragen. Online besteld, offline contact.”

Sinds de eerste generatie Meijer in 1931 is er in de loop der jaren heel wat veranderd. “De wereld van de elektronica is continu in beweging”, aldus Erik.

“Neem als voorbeeld de geluidsboxen die vroeger je hele kastenwand vulden. Tegenwoordig kiezen we voor compacte, draadloze boxen die via wifi overal in huis aangesloten zijn op je telefoon of tablet.”

"De klant centraal, dat staat voorop. Onze toekomst betekent daarom vooral inspelen op de behoeften van de consument, die ontstaan door nieuwe producten en productontwikkelingen binnen onze branche.

‘The internet of things’ is zo'n ontwikkeling waar we graag op inspelen. Dat we ook Ziggo-diensten leveren sluit hier perfect op aan. We zijn volledig in staat alle 'pratende' apparaten aan elkaar te verbinden, alle wifi-problemen op te losen en de klant volledig te ontzorgen."

"Daar kan ik kort in zijn. 'Schoenmaker blijf bij je leest', is het spreekwoord dat hier goed past. Geen fratsen. De naam Meijer staat al meer dan 85 jaar voor de beste kwaliteit en service, en dat blijft zo."

