Doe Tweede kerstdag Tryn’s Krystkuier

OENTSJERK - Het zijn dagen van eten, drinken, kerkgang misschien, maar toch vooral: veel zitten. Als we fit willen blijven, zullen we af en toe ook eens in de benen moeten.

Met deze redenatie is tweede kerstdag Tryn’s Krystkuier opgezet: een stevige wandeling door de mooie Trynwâlden, met als prachtig start- en eindpunt de brasserie van Stania State bij Oentsjerk.



Met een te overziene afstand van ongeveer tien kilometer en een leuke puzzel-prijsvraag onderweg, kan een ieder zich uitstekend vermaken, verwachten de organisatoren: Reinder Koster, Eeuwe de Vries en Herman de Vries.

Samen zetten ze de stichting ‘Trynwâlden op de kaart’ op, die diverse evenementen in de Trynwâlden zal organiseren. Tryn’s Winterconcert was afgelopen weekeinde één van die - geslaagde - evenementen, meldt Eeuwe de Vries.

Tussen half twaalf en half één kan men starten. Parkeren kan men aan de Dr. Kijlstraweg tegenover nummer 2 (evenemententerrein). Dit is tevens het startpunt van de wandeling. Deelname kost slechts drie euro per persoon. Degenen die de puzzel correct invullen, maken bovendien kans op een aardige prijs.

De route begint bij Stania State en gaat eerst in zuidoostelijke richting.

Het is overigens niet de enige wandeling in de regio deze tijd van het jaar. In Kootstertille is morgen - donderdag 22 december - al een ‘krystkuier’, met als startpunt het kerkelijk centrum, Van Harinxmastrjitte 7, start om half vijf ‘s middags.

Vrijdag 23 december kan men wandelen in de omgeving van Gerkesklooster-Stroobos, vanaf vijf uur, met als startpunt basisschool De Claerkamp, Sarabos 9a.

Er bestaat een (klein) risico dat dit soort wandelingen moet worden geännuleerd in verband met de vogelgriep. U doet er dus verstandig aan de berichtgeving hierover (zoals op de website www.actief-online.nl) in de gaten te houden.

Natuurbeheerder It Fryske Gea hanteert de stelregel dat wandelexcursies in waterrijke gebieden niet doorgaan, maar de vaarexcursies door de Alde Feanen vanaf 28 december wel door zullen gaan.