Kringloop voor Kenia verkoopt tweedehands goederen voor het goede doel

De beste dag uit het leven van een weeskind? “Toen ik hoorde dat ik naar de high-school mocht”

BURGUM - Zijn dagelijks werk is mensen aan een huis helpen. De Burgumer makelaar Jaap Kingma zet zich daarnaast in voor de minder bedeelden op aarde. Hij richtte in 2012 Stichting Geen Dak op en opende onlangs een kringloopwinkel om geld in te zamelen. Koop jij in die kringloopwinkel, dan steun je weeskinderen in Kenia.

De kringloopwinkel van Stichting Geen Dak is gevestigd aan de Elingsloane in Burgum, naast het kantoorpand van Makelaardij Jaap Kingma. “Het pand is van mijn vader en stond leeg”, vertelt Jaap Kingma. Eerst werd er één ruimte gebruikt voor de verkoop, maar inmiddels staat het hele pand vol ‘mooi spul’. Voor een paar euro gaat het van de hand. De opbrengst komt volledig ten goede aan projecten van de Blessed Generation, een organisatie die opvang en hulp biedt aan (wees)kinderen in Kenia.

Bij verhuizingen blijven vaak goederen over

“Als service voor onze klanten beschikken we over een kleine verhuiswagen,” vertelt de makelaar. “Er blijven wel eens overbodige spulletjes bij een verhuizing achter, die gaan nu naar onze kringloopwinkel.” Kleding, meubels, lampen, boeken, … alles wat nog bruikbaar is, krijgt een plaatsje in de zaak.

Ook niet-klanten van Jaap Kingma kunnen overbodige huisraad, kleding of boeken brengen. “De winkel is woensdag en donderdagmiddag geopend, maar op andere dagen kan men goederen in de hal van het makelaarskantoor zetten”, zegt Jaap, wijzend naar de plek onder de kapstok. “Ik breng het tussen mijn werkzaamheden door naar het pand hiernaast.”

Het begon met een waterput

Het enthousiasme spat van de Burgumer af. Al viermaal bracht hij een bezoek aan Kenia, om met eigen ogen te zien hoe de waterput er bij ligt en hoe de slaapzalen van het weeshuis verbouwd zijn tot school. “Ik heb zelf natuurlijk ook een kwast gepakt. Alle hulp is welkom. De kinderen van het weeshuis helpen ook mee”, vertelt Jaap Kingma. “Het was ontroerend om te horen uit de mond van een zestien jarig meisje dat de slechtste dag in haar leven de dag was dat haar ouders omkwamen. Haar beste dag in het leven was de dag dat ze hoorde dat ze naar onze highschool mocht.”

Nu is er ook een highschool

De Burgumer makelaar kwam met de Keniaanse weeshuizen in contact doordat Ria Fennema, van oorsprong uit Hurdegaryp, daar de scepter zwaait. “Toen ik vroeg waarmee ik kon helpen, gaf ze aan dat ze wel graag een waterput wilden. Toen die was gerealiseerd en ik vroeg wat we nog meer konden doen, bleek dat de kinderen die in het weeshuis woonden wel naar een lagere school gingen, maar dat een highschool te ver weg of te duur was. Ria Fennema zou graag een eigen highschool voor de kinderen openen. Door van de drie weeshuizen twee te maken kwam er een accommodatie vrij. Het gebouw is inmiddels verbouwd tot internaat-highschool, met financiële steun van Stichting Geen Dak.”

Kerk steunt Stichting Geen Dak

De kerken in Burgum en omstreken hebben een flinke financiële bijdrage geleverd door in het voorjaar geld in te zamelen tijdens het veertigdagen-project. “Er gaan nu honderd weeskinderen naar de highschool. We hebben onderwijzers aangesteld, we hebben computers en laptops aangeschaft en een bewaker in dienst genomen”, somt Jaap Kingma op. Het volgende doel is nieuwbouw om extra ruimte te creëren.

Devaluatie van de Keniaanse shilling

“Die wens staat al een tijdje op ons lijstje, maar onder andere door de hoge inflatie in Kenia en de devaluatie van de Keniaanse shilling, hebben we nog niet genoeg geld om de nieuwbouw te realiseren. Er is er voor komend jaar gekozen om grotere groepen op zalen bij elkaar te doen en de klassen groter te maken.” Jammer is dat een aantal rijke Kenianen uit de omgeving hun kinderen voor de school aanmeldden, maar dat er geen plek is om deze leerlingen toe te laten. “Zij konden het normale schoolgeld betalen, dus dat zou geweldig zijn geweest”, zegt Jaap Kingma. En daarom gaat Jaap Kingma Onverschrokken door met zijn Kringloop voor Kenia.

Leuke cadeautjes in de kringloopwinkel

Door in de kringloopwinkel bijvoorbeeld je kerstcadeautjes te kopen, steun je de weeskinderen in Kenia. Jaap wijst op de kettinkjes en armbandjes bij de kassa. “Handgemaakt. Toen ik in Kenia was, bezocht ik de markt waar een van de vroegere weeskinderen sieraden maakte en verkocht. Ik heb zijn hele voorraad overgenomen met het doel ze in Burgum weer te verkopen.”

De Kringloopwinkel Kringloop voor Kenia is gevestigd aan de Elingsloane 17 in Burgum en geopend op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.