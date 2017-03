“Ondernemers hebben een klankbord nodig”

Apuls Cijfers en Advies kijkt verder dan alleen de cijfers

BURGUM - Betrokken blijven bij de klanten. Voor de vennoten Nanne van der Veen en Gerard van der Ploeg van Apuls Cijfers en Advies is het heel belangrijk. In 1994 richtte Nanne van der Veen het bedrijf op als tegenhanger van de grote accountantskantoren waar klanten nummers waren. Na een kort dienstverband bij het bedrijf werd Gerard van der Ploeg vennoot.

Apuls is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met twaalf medewerkers. ”Je mag nooit op de stoel van de ondernemer gaan zitten, maar je moet er wel naast staan. Je bent eigenlijk de pastoor van de ondernemer”, aldus van der Veen. Beide ondernemers zijn trots op het mooie bedrijf dat ze hebben opgebouwd. Apuls heeft een goede naam, en heeft veel bedrijven door de crisis geleid. Van der Veen geeft aan: “Het is prachtig om bedrijven uit de problemen te helpen en vijf jaar later te zien dat de ondernemer weer echt ‘happy’ is. In goede en slechte tijden zijn wij er voor de ondernemer”.

Breed pakket

Ondernemers kunnen bij Apuls terecht voor ondersteuning bij financiële zaken. Van der Ploeg: “Ons pakket is heel breed: administratie, jaarrekeningen, fiscale aangiften en wij geven zelfs reorganisatie-advies.” Ook begeleidt het bedrijf ondernemers bij het gebruik van administratiesystemen. Apuls maakt veel gebruik van het boekhoudprogramma Minox. “Dit programma is zeer concurrerend geprijsd en eenvoudig om mee te werken”, zegt van der Veen. Geen bedrijf is echter gelijk. Daarom levert het bedrijf altijd maatwerk aan de ondernemer.

Van administratieve naar adviserende rol

Apuls geeft veel advies aan bedrijven. Van der Ploeg verwacht dat de adviserende rol nog groter wordt. “Het registeren en administreren is vrijwel geautomatiseerd.” Van der Veen vult aan: “Er wordt, onder andere door regelgeving, veel gevraagd van de hedendaagse ondernemer. Daarnaast weten ondernemers vaak meer van administratieve zaken dan vroeger. Ondernemers hebben nu een klankbord nodig.”

Het team van Apuls werkt graag met cijfers. Van der Veen benadrukt echter dat zij nooit alleen op cijfers sturen. “Een bedrijf is veel meer dan cijfers, het gaat om de samenhang in een bedrijf”.

Grote groeiplannen voor de toekomst heeft Apuls niet. “Wij willen de komende jaren met dit mooie team kwalitatief hoogwaardige dienstverlening blijven leveren”, geeft van der Veen aan. Werkplezier is voor beide heren heel belangrijk. ”Voor de klant iets goeds kunnen betekenen, geeft veel voldoening”.