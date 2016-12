"Voor een bevlogen en verbonden (werk)leven"

Amanda de Voogd dringt met 'jij bent wijs' door tot de kern

Naam: Amanda de Voogd

Leeftijd: 40

Woonplaats: Oentsjerk

Gezinssamenstelling: Man en pre-puberzoon

Werkzaam bij: jij bent wijs: Werk, Durf en Passie

Functie binnen het bedrijf: Oprichter, liefdevolle doordouwer en verbinder

Wat zijn uw belangrijkste activiteiten binnen het bedrijf?

Workshops, lezingen en individuele coachtrajecten voor bedrijven en particulieren – waarbij jij bent wijs ervoor zorgt dat we weer naar onszelf gaan luisteren en gaan doen wat werkt.

Waar is uw organisatie trots op?

Dat ze feilloos doordringt tot de kern en haar coachees ziet, daar waar ze zichzelf (nog) niet zien. Zo worden heilige huisjes vervangen door een nieuw vertrekpunt.

Wat is momenteel uw grootste uitdaging?

Wanneer iemand individueel wordt gecoacht, werkt dit in positieve zin door in diens werk. Daarom is de allergrootste uitdaging voor nu dat jij bent wijs wordt ingeschakeld voor werkgeluk en andere belangrijke resultaten.

Als alles mogelijk was, wat zou dan uw grootste droom zijn? Wilt u daar iets over vertellen?

Jij bent wijs droomt ervan dat ieder mens van jongs af aan wordt gestimuleerd zijn kwaliteiten te (her)kennen en deze leert inzetten (autonomie), en dat ie weet wie hij is in relatie tot de ander (verbondenheid). Ontwikkelen van binnenuit en datgene doen wat blij maakt, schept voldoening en zorgt voor een verbonden en bevlogen (werk)leven.



Wat is er nog nodig om die droom te laten uitkomen? Heeft u ook een idee hoe dit werkelijkheid kan worden?

Het zou helpen wanneer we coaching gaan zien als iets waarbij je wordt geholpen voorbij je blinde vlek te kijken. Het maakt gelukkig (ook op de werkvloer), en zorgt voor meer effectiviteit en een betere gezondheid.

www.jijbentwijs.nl