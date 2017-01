Workshop 'Energie uit Adem'

DRACHTEN - Kun je energie krijgen uit adem? Is er een relatie tussen stress en adem? Hoor en ervaar het tijdens de workshop 'Energie uit Adem' van Silvia Fauth, Art of Living-teacher en spoedarts in Nij Smellinghe, ervaringsdeskundige in de wetenschap van de adem.

Als er iets is waaraan je kunt voelen dat je gespannen bent, is het wel je ademhaling. Op de Spoedeisende Hulp in Drachten komen regelmatig mensen die 'buiten adem' zijn. Vaak komt dit niet door zuurstoftekort maar door spanningen die te hoog zijn opgelopen. Hoe kan je in jezelf de stilte en rust vinden: door gerichte ademhalingsoefeningen!

Tijdens de workshop 'Energie uit Adem' kun je op een luchtige en speelse manier ervaren hoe rustgevend en zelfs reinigend de werking van zoiets gewoons als ademhaling kan zijn. En hoe je je balans kunt herstellen door weer stilte te vinden in jezelf. Het gaat daarbij om twee aspecten: geest en lichaam. Met als uitgangspunt: onze gedachten zorgen voor onrust.



Meditaties

Om die gedachten te kalmeren en je hoofd leeg te maken, werkt zij met gerichte meditaties. Zo helpt zij je diepe rust en stilte ervaren. Spanning en stress pakt zij aan met een reeks uitgekiende ademhalingsoefeningen. Onze emoties brengen namelijk chemische reacties in ons lichaam teweeg en maar liefst 80 procent van die afvalstoffen kunnen we lozen via onze adem.



Silvia daarover: “Het is reiniging op celniveau. Het geeft je nieuwe energie. En het zijn praktische tips die je ook thuis kunt toepassen. Het maakt je zowel geestelijk als lichamelijk sterker, en draagt bij aan een gezonde levensstijl.”

De workshop vindt plaats in de Bibliotheek in Drachten op zaterdag 21 januari.

Een workshop duurt een uur. De eerste start om 14.00 uur, de tweede om 15.30 uur.

Deelname is gratis. Trakteer jezelf. Neem voor meer informatie contact op met:

Gerry de Wal tel 06-20691176 email: gwalzoet@gmail.com

Wat is Art of Living?

De stichting Art of Living is een vrijwilligersorganisatie die actief is in meer dan 155 landen. Doelstelling is om zoveel mogelijk mensen te helpen om ontspanning en geluk te vinden, onafhankelijk van cultuur of geloof. Art of Living is ook actief in Drachten. Meer informatie over Art of Living en activiteiten die worden georganiseerd kun je vinden op www.artofliving.org.