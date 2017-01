"Al meer dan 20 jaar zijn klanten enthousiast over 't assortiment"

Van Ouds Meubelen helpt bij het uitzoeken van een passend interieur

Naam: Richard Krans

Leeftijd: 48 jaar

Woonplaats: Drachten

Gezinssamenstelling: Gehuwd

Werkzaam bij: Van Ouds Meubelen

Functie binnen het bedrijf: Eigenaar

Wat zijn jullie belangrijkste activiteiten binnen het bedrijf?

Wij helpen klanten met het uitzoeken van mooie nieuwe meubelen en accessoires. We geven ze advies en denken graag mee in de mogelijkheden. Daarnaast is het belangrijk om de juiste spullen uit te zoeken. Hierbij houden wij rekening met de trends, die wij onder andere volgen door beurzen te bezoeken. Maar het allerbelangrijkst is natuurlijk om goed te luisteren naar wat mensen willen.

Waar zijn jullie trots op?

Dat onze klanten in de ruim twintig jaar dat wij bestaan altijd enthousiast zijn over ons assortiment. Zelfs mannen, die over het algemeen winkelen niet leuk vinden, worden bij ons wel enthousiast. Ook het feit dat we het vanaf nul en zonder hulp zelf hebben opgebouwd geeft ons een gevoel van trots.

Wat is momenteel jullie grootste uitdaging?

Om een nog breder publiek aan te trekken. Ervoor te zorgen dat er voor elke portemonnee een mooi interieur te koop is bij ons.

Als alles mogelijk was, wat zou dan jullie grootste droom zijn?

Misschien nog een tweede vestiging erbij.

Wat staat er nog in de weg om die droom te laten uitkomen? Heeft u ook een idee voor een oplossing daarvoor?

Dit idee staat nog zogezegd in de kinderschoenen. Over de mogelijkheden moeten wij nog goed nadenken.