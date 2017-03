Hoge kwaliteit in een prijsvechtersmarkt

Van der Wiel biedt totaalpakket in infratechniek, milieu en transport

Naam: Jan Willem Stob

Leeftijd: 42

Woonplaats: Drachten

Functie: Divisiemanager Infra en Milieu

Jan Willem Stob voor een vrachtwagen in de bekende Van der Wiel-kleuren. Foto: Klaas Rozema

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van Van der Wiel?

Van der Wiel bestaat uit een aantal divisies die elkaar goed aanvullen. De divisies werken nauw samen op het gebied van infrastructurele projecten, natuurbouw, transport van grondstoffen en rondhout en zand-, klei- en grondleverantie. Ook voor bodemsanering, bodem­onderzoek en milieukundige begeleiding, sloop van opstallen en reiniging van verontreinigde grond kunnen klanten bij de divisies van Van der Wiel terecht. Daarnaast houdt een divisie zich bezig met de aanleg en onderhoud van biogas-installaties.

Waar bent u het meest trots op?

Wij zijn het meest trots op positieve referenties en reacties van onze klanten die onze veelzijdigheid en onderscheidend vermogen waarderen. Daarnaast zijn onze medewerkers zeer gemotiveerd om constant te vernieuwen en kansen te zoeken. Op die manier kunnen wij alle klanten hoge kwaliteit bieden.

Wat is momenteel de grootste uitdaging en wat ziet u als grootste kans voor uw bedrijf?

Het is een uitdaging om de kwaliteit die wij bieden tot uiting te laten komen in een prijsvechtersmarkt. Daarnaast is het een uitdaging om de voorsprong die Van der Wiel altijd had op het gebied van digitalisering te behouden, met name op transportgebied. De ontwikkelingen gaan razendsnel, Van der Wiel wil aan die klantvraag blijven voldoen.

De klant vraagt steeds meer om een compleet pakket bij een ontzorgende partner. Door de interne samenwerking te verbeteren kunnen wij klanten nog beter van dienst zijn. Dit sluit perfect aan bij de positieve economische ontwikkelingen. Er wordt nu met name in binnenstedelijke woningbouwprojecten geïnvesteerd. Daar waar oude fabriekslocaties gesloopt, gesaneerd en bebouwd dienen te worden, komt onze aanpak goed tot zijn recht.

Wat is uw toekomstvisie en hoe gaat u deze realiseren?

Wij willen een strategische risicodragende partner zijn voor projectontwikkelaars, ontwikkelende aannemers, natuurorganisaties en ‘grotere’ aannemers. Wij gaan voor een langdurige relatie, zodat wij slagvaardig kunnen zijn en het beste uit de samenwerking kunnen halen voor beide partijen. Bij een gezonde bedrijfsvoering wil Van der Wiel weer participeren in projectontwikkeling en vooruitlopen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en de circulaire economie.

Wat is uw beste tip voor andere bedrijven?

‘De vent is de tent’! Dit klinkt misschien wat vreemd, maar het gaat om de boodschap. Je medewerkers vertegenwoordigen jouw bedrijf en moeten het verhaal kunnen verkopen. Het komt steeds meer aan op vertrouwen hebben in elkaar en het gunnen van opdrachten. In de toekomst zal het steeds meer gaan over ketensamenwerking en daar investeren wij in als Van der Wiel.