Drachtster klooster viert tachtigjarig bestaan

Tentoonstelling Karmelklooster: 'Wat bezielt je?'

DRACHTEN - De jubileumtentoonstelling 'Wat bezielt je?' in het Drachtster Karmelklooster is nog te bezichtigen tot en met zondag 26 februari 2017. Met de tentoonstelling wordt het tachtigjarig bestaan van het klooster gevierd.

Wat bezielde de zusters Karmelietessen om in te treden in een slotklooster achter de tralies en min of meer afstand te doen van hun familie? Was het een vlucht uit de wereld of juist een dienst aan de wereld? 'Wat bezielt je?’ is een tentoonstelling over keuzes, beslissingen en vrijheid.

In de tentoonstelling volg je het leven van de zusters Karmelietessen en wordt hun geschiedenis in beeld gebracht. Er wordt gewerkt met Augmented Reality. U ontmoet de zusters hier in het klooster met de App 'Karmelklooster' op uw telefoon of tablet. U ziet bijvoorbeeld de zusters als 'Bruid van Christus' in hun laatste samenzijn met de familie. De zusters Werenfrida en Engelmunda ‘vertellen’ via de app over hun rol als buitenzuster en de zusters Elia en Angela over hun beslissing om in te treden in een slotklooster.

U volgt via indrukwekkende foto’s de intrede van de zusters van novice tot aan de 'Eeuwige Geloften'. En welke invloed had de oorlogstijd op het leven van de zusters Karmelietessen en later, de roerige jaren zestig, waarin tal van beslissingen genomen moesten worden. Hoe gaat het nu met de Orde en met de zusters uit Drachten?

En, wat bezielt ons? Wie of wat inspireert ons, waar krijg je energie van, waarom doen we wat we doen? De Spaanse ontwerpster Txell Miras laat zich inspireren door het kloosterleven en baseert er haar wintercollectie 2016 – 2017 op. Een fraaie impressie van haar werk is hier te zien in de kruisgangen. Rond deze tentoonstelling worden lezingen en films, waarin het ook zal gaan om keuzes, concerten en een kloosterweekend georganiseerd. Onderaan deze mail is het programma toegevoegd.

http://www.karmelklooster.nl/agenda/tentoonstelling-wat-bezielt-je-80-jaar-karmelklooster/

Openingstijden: donderdag- t/m zondagmiddag tussen 13.00-17.00 uur.

Groepen op afspraak, ook door de week.

Entree: 10 euro per persoon, inclusief een kopje koffie of thee.