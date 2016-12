Recordomzet winterfair korfbalclub TFS

DRACHTSTERCOMPAGNIE – Op de winterfair van korfbalvereniging TFS in Drachtstercompagnie werden zaterdag voor het eerst kerstbomen verkocht. Dat was een succes. Ook was er een ‘levende kerststal’, met kleding van de ‘ferklaaikoer’.

De kerststukjes gingen als zoete broodjes weg, sommige al voordag de fair officieel geopend was. De bezoekers - tussen de 400 en 500 is de schatting - konden genieten van allerlei lekkers: warme chocolademelk, kniepertjes (Drentse koekjes) met slagroom, oliebollen, glühwein, snert en echte TFS-worst. Kinderen mochten piñatas (Mexicaans) slaan voor snoep: geblinddoekt een zak kapot slaan, waar dan snoep uitvalt, die mag worden opgeraapt en opgegeten.



En een winterfair is niet geslaagd zonder een prachtige Kerstman, die met vele mensen op de foto is gezet door Pier van der Velde. Deze foto’s zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Er waren diverse informatie- en marktkramen. Zo stond Sietse Wijbenga van de Fûgelwacht klaar met een echte vogelquiz, Tsjitske Krans met haar brocante spullen en Jan van Veen met broodjes hamburger.

De record-opbrengst gaat naar TFS

Mindert Kats had een mooie filmmontage gemaakt met leuke beelden van het dorp. Ook was zorgboerderij Het Midden aanwezig, de heer Dijkema vanuit de Feanster Moune, Anja Bus met allerlei Tupperwarespullen, en Meina met mooie sieraden.



Heliantus Zathe had mooie kerstdecoraties meegenomen en de Vrouwen Van Nu hadden zichtbaar hun best gedaan om lekkere spullen te bakken. Zij schonken hun opbrengst dit jaar aan kv TFS.



De totale omzet was een record, zegt Annemiek van der Meulen. “It jild wurdt brûkt om de kontribúsje leech te hâlden en om de jongste bern, fan sa’n 2,5 oant 6 jier, fergees by ús sporte te litten. Wol yn ‘e hope dat se letter aktyf wurde by ús kuorbalklup.”