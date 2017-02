Gezondheidscentrum gunstig voor betere zorg

Nieuw centrum aan de Morra in Drachten is vrijdag officieel geopend



DRACHTEN – Het nieuwe Gezondheidscentrum in Drachten heeft een positieve uitwerking op de zorg voor de bewoners in de omgeving. Dat zeggen de betrokkenen die het centrum hebben opgezet. Het werd afgelopen vrijdag officieel geopend door burgemeester Tjeerd van Bekkum van Smallingerland. Maar het draait al sinds eind vorig jaar.

Het gebouw stond er al, het was een beautycentrum. Het is grondig verbouwd, zeggen de eigenaren fysiotherapeut Oedo Mulder en huisarts Mark van Bracht. “Alleen de buitenmuren stonden nog overeind”, vertelt Mulder. Thuiszorg De Friese Wouden (onderdeel van de KwadrantGroep) is ook gebruiker van het gebouw. “Wij huren een deel van de eerste verdieping”, legt regiomanager Baukje Ouderkerken uit.

Het voordeel van samen in één gebouw is vooral het snelle onderlinge contact en de korte lijnen, ook voor patiënten. “Je loopt gemakkelijk bij elkaar naar binnen om te overleggen over zorg die een patiënt nodig heeft”, zegt Van Bracht. De thuiszorg fungeert als ogen en oren van de huisarts en fysiotherapeut: mensen wonen tegenwoordig langer thuis en de thuiszorgmedewerkers kunnen ingrijpen voordat een situatie escaleert. Ouderkerken vult aan: “De Friese Wouden heeft in meer plaatsen een kantoor in een gezondheidscentrum. Door letterlijk in de wijk te gaan zitten, kunnen we met elkaar zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Wij beschouwen de hele wijk dan ook als één groot verzorgingscentrum.”

Mulder stelt dat bundeling van meerdere specialismen de patiënten ten goede komt. Patiënten geven zelf ook aan tevreden te zijn over de samenwerking tussen de partijen. Doordat verschillende specialismen in één gebouw zitten kunnen zij nu voor een medisch probleem bijvoorbeeld een duo consult van de huisarts en fysiotherapeut aanvragen.

Multidisciplinair

Van Bracht en Mulder hadden al jaren de wens om een gezamenlijk gezondheidscentrum met verschillende disciplines op te zetten. “We wilden graag een vestiging in Drachten-West. Maar het vinden van een geschikt en betaalbaar gebouw was lastig”, zegt Mulder. Het vernieuwde gebouw zit nog niet ‘vol’. “We zijn klaar voor eventuele groei. Gelet op de ‘vergrijzing’ verwachten we ook toename van het aantal patiënten”, aldus Van Bracht. Ouderkerken vult aan: “Ouderen die ziek zijn hebben ook steeds vaker meerdere kwalen. Samenwerking en multidisciplinair werken hebben de toekomst in de zorg. Je hebt elkaar nodig.”



Preventie

Het gezamenlijke ideaal is om ook meer aan preventie te doen. Ouderkerken: “Het gaat niet alleen om het verlenen van zorg aan mensen die al ziek zijn. Als mensen meer gaan bewegen, met hulp van een fysiotherapeut, kan zorg wellicht uitgesteld worden.” Naast de gezamenlijke ambitie geeft Van Bracht aan dat hij en zijn collega Sonja Dorgelo eenvoudige ingrepen aanbieden: “Denk bijvoorbeeld aan ooglidcorrectie en sterilisaties van mannen. Het is fijn dat we dit werk hier in het gezondheidscentrum kunnen doen.” (Zijn collega Sonja Dorgelo was niet aanwezig bij het vraaggesprek).

Het gezondheidscentrum is gevestigd aan de Morra 39-41 in Drachten.