Musical Annie nog te zien in kerstvakantie

DRACHTEN - De musical Annie is in de kerstvakantie nog vijf keer te zien. Veel voorstellingen zijn uitverkocht, maar er zijn ook extra voorstellingen.

Vrijdagavond is Annie, de elfde familievoorstelling van De Lawei, in een uitverkochte Roel Oostrazaal in première gegaan. Annie, gespeeld door 22 amateurtalenten uit Drachten en omgeving, is een echte kerstmusical waar de hele familie van geniet, zo blijkt.



Onder leiding van regisseuse Wilma Hoornstra is er de afgelopen maanden hard gerepeteerd in de lokalen van De Lawei. Zang-, dans- en theaterlessen wisselen zich af. Afgelopen week kwam alles samen met het decor, het licht, de rekwisieten en de kostuums. Op vrijdagavond 23 december mocht de cast dan eindelijk aan publiek laten zien waar ze de afgelopen tijd aan hebben gewerkt en naar toe hebben geleefd.



"De bezoekersreacties zijn lovend", aldus De Lawei. "Van kippenvel tot het in de lach schieten. Er wordt prachtig gezongen en er wordt slim gebruik gemaakt van het decor. Het acteerwerk van zowel de jonge ‘weesmeisjes’ als de volwassenen van deze cast maken indruk. Het is een echte familievoorstelling waar iedereen van gaat genieten."



Het verhaal van 'onze Annie'

'Onze Annie' is een Fries boerenmeisje en beleeft een vergelijkbaar avontuur als dat van haar bekende voorgangster. Ze woont in een weeshuis maar wacht tot haar ouders haar komen halen, want dat hebben ze tenslotte beloofd. Deze kerst wordt ze uitgenodigd door een rijke baron om een week lang te komen logeren in zijn huis. Onze Annie weet langzaam maar zeker de altijd druk bezette man voor zich winnen. Hij wil Annie adopteren, maar doet nog een laatste poging om haar echte ouders te vinden. Zal dat lukken?



Annie is nog te zien op dinsdag 27 december om 19.00 uur – uitverkocht, woensdag 28 december om 14.00 uur – uitverkocht, woensdag 28 december om 19.00 uur – extra voorstelling, donderdag 29 december om 14.00 uur – extra voorstelling, donderdag 29 december 19.00 uur – uitverkocht.



Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes rondom Annie op social media met de hashtag #úsAnnie. Annie wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, de gemeente Smallingerland en Philips.