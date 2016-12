"Er staan twee prachtige (inter)nationale themajaren op ons te wachten"

Museum Dr8888 is belangrijke trekpleister voor Drachten e.o.

Naam: Thamar Beckx

Leeftijd: 30 jaar

Woonplaats: Drachten

Gezinssamenstelling: Samenwonend met vriend en kat Bram

Werkzaam bij: Museum Dr8888

Functie binnen het bedrijf: Communicatie- en marketingmedewerker

Wat zijn jullie belangrijkste activiteiten binnen het bedrijf?

Een van de belangrijkste activiteiten binnen Museum Dr8888 is het organiseren van mooie en aansprekende tentoonstellingen. Behalve exposities organiseren we ook andere activiteiten op het gebied van kunst en cultuur(geschiedenis), zoals lezingen, educatieve projecten, concerten en rondleidingen door het museum. We vinden het erg belangrijk om een gasthuis te zijn voor een breed publiek, waar onze collectie toegankelijk is voor doelgroepen als senioren, onderwijs en jongeren.

Waar zijn jullie trots op?

We zijn erg trots op het feit dat we mogen deelnemen aan twee grote themajaren. In 2017 trappen we af met het themajaar 'Mondriaan tot Dutch Design', waarin we vieren dat de kunststroming De Stijl honderd jaar bestaat. Dit doen we door gedurende het hele themajaar vier grote tentoonstellingen te organiseren waarin De Stijl centraal staat. En niet te vergeten 2018: dan maakt het museum onderdeel uit van Culturele Hoofdstad Leeuwarden.

Wat is momenteel jullie grootste uitdaging?

We zouden graag meer bezoekers uit Smallingerland zelf willen trekken. We zien dat onze bezoekers overal vandaan komen, zelfs van over de grens. Het museumbezoek uit eigen omgeving is helaas wat ondervertegenwoordigd. Dus tegen iedereen die ons museum nog niet heeft bezocht zou ik willen zeggen: jullie zijn van harte welkom!

Als alles mogelijk was, wat zou dan jullie grootste droom zijn?

We zijn al hard op weg om onze dromen te realiseren. Er staan twee prachtige themajaren op ons te wachten, waarbij we deel uit maken van grote (inter)nationale promotiecampagnes om zoveel mogelijk bezoekers naar de regio te trekken. Het zou daarbij erg fijn zijn om meer ruimte te hebben om bijvoorbeeld - naast onze tijdelijke tentoonstellingen - ook onze vaste collectie te kunnen laten zien.

Wat is er nog nodig om die droom te laten uitkomen?

Draagvlak in de regio is hierbij belangrijk. Het is nodig dat de mensen inzien dat het museum een belangrijke trekpleister is en kan zijn voor Drachten en omgeving. En dat kan natuurlijk alleen als je groots kan uitpakken, en – letterlijk – kan laten zien wat je in huis hebt.