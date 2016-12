Kerstfair Beetsterzwaag in Dickenssfeer

BEETSTERZWAAG - Over precies een week, op woensdag 7 december van 14.00 tot 21.00 uur, is er een kerstfair in Beetsterzwaag. Deze dag zal de complete Hoofdstraat wordt omgetoverd tot een groot fair-terrein.

Bijna honderd ondernemers presenteren hun producten langs de beide zijden van de straat. Van culinaire verrassingen, handgemaakte en zelf ontworpen fashion tot eigentijdse huis- & tuinaccessoires.



De Kerstfair is aangekleed in de sfeer van Dickens

Bezoekers kunnen bij de vele kramen op zoek naar de leukste cadeaus voor bij of in de kerstboom. Het aanbod op de kramen varieert van woon- en tuinaccessoires tot kerstdecoraties en streekproducten. De sfeervolle tijd, voorafgaande aan de kerst, is weer begonnen! De kerstfair zal worden aangekleed in Dickenssfeer.

Op verschillende plekken langs de route kan de bezoeker genieten van lekkernijen en versnaperingen. Op de achtergrond klinkt uiteraard sfeervolle muziek.

“De kerstfair in Beetsterzwaag betekent een dagje volop genieten”, beloven de ondernemers gezamenlijk. Ze halen op de dag van de kerstmarkt, 7 december, namelijk alles uit de kast om het winkelcentrum aan te kleden in ‘warme wintersferen’.



Bezoekers van de kerstmarkt parkeren gratis

Bezoekers kunnen gratis parkeren in de omgeving van de fair. De parkeerplaatsen worden duidelijk aangegeven met borden. Ook de kerstfair zelf is vrij toegankelijk.

Er zijn nog veel en veel meer kerstfairs in de regio. Kijk voor de locaties en meer informatie in de agenda van Weekblad Actief op pagina 5 en 7 of in de digitale agenda op deze website.