It Werflân maakt zich klaar voor opening

ROTTEVALLE - Vrijdagmiddag is de officiële opening van het nieuwe multifunctionele centrum It Werflân in Rottevalle. Het energiezuinige en milieuvriendelijke gebouw is al een tijdje in gebruik, maar de officiële opening moet nog gebeuren.

“It gebou sit al hielendal fol”, vertelt Theun de Boer, die zowel directeur is van de basisschool in het gebouw, als van de stichting It Werflân in oprichting. “De stifting moat offisjeel noch oprjochte wurde. Mar de konsept-statuten binne der”, meldt De Boer. “Alle organisaasjes yn it gebou sille ek yn de stifting fertsjintwurdidge wêze.”

In het gebouw zetelen nu behalve de openbare basisschool bijvoorbeeld ook de de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang, waarvan Carla Noor-van der Meijden eigenaar is.



“Het is heel praktisch dat we in hetzelfde gebouw zitten als de basisschool. De kinderdagopvang zetelt op de begane grond, de voor-, tussen- en naschoolse opvang zit op de eerste verdieping en is open vanaf zeven uur ‘s ochtends en tot half zeven ‘s avonds. Er melden zich ook ouders van kinderen uit andere plaatsen, zoals Opeinde en Drachten.”

Andere gebruikers van het gebouw zijn de peuterspeelzaal, het dorpshuis en de thuiszorg. “Der kin foar­earst gjin organisaasje mear by”, constateert Theun de Boer.

Hij zegt dat er nog wel wat kinderziektes te verhelpen zijn, maar dat alles zo langzamerhand wel op z’n plaats valt. “Minsken fan it doarpshûs rêde mei de doarps­aktiviteiten. En de biljertklup op tiisdeitejûn rêdt himsels al”, noemt hij als voorbeeld van een gebruiker.

Vrijdagmiddag is de ontvangst tussen één en kwart over één, daarna is er tijd voor diverse sprekers. Om kwart over twee wordt de officiële openingshandeling verwacht, inclusief een verrassing. Vanaf half drie zijn er rondleidingen door het gloednieuwe, energiezuinige ‘cradle to cradle’-gebouw: mocht het worden afgebroken, dan is het bouwmateriaal herbruikbaar. En er is een receptie. ‘s Avonds is het feest in It Werflân.