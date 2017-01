"Wij hebben een fantastisch beroep en staan 24/7 voor u klaar!"

Dierenartsenpraktijk A7 Noord in Drachten en Burgum:

Naam: Roland van Deutekom, Thamar de Lange.

Leeftijd: 38 jaar, 37 jaar.

Woonplaats(en): Ureterp en Heerenveen.

Gezinssamenstelling(en): Samenwonend + 3 kinderen, samenwonend + 4 kinderen

Werkzaam bij: A7 Noord dierenartsen.

Functie(s) in het bedrijf: dierenarts landbouwhuisdieren + maatschaplid, dierenarts gezelschapsdieren + maatschaplid



Wat zijn jullie belangrijkste activiteiten binnen het bedrijf?

Wij zijn een dierenartsenpraktijk in Drachten en Burgum en behandelen alle diersoorten: van koe tot kip en hond tot hamster. Ze kunnen bij ons terecht voor preventieve en curatieve diergeneeskundige zorg. Dit doen we met veel passie en plezier. Ons team bestaat inmiddels uit elf dierenartsen, elf paraveterinairen en een praktijkmanager.

Het is een maatschap met vijf leden. Die zorgen, naast de dagelijkse werkzaamheden, dat de randzaken geregeld worden. Goede diergeneeskunde staat voorop. Dat begint met het maken van een plan met de eigenaar, dat het beste bij het dier en de eigenaar past.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn trots op ons team, onze beide vestigingen, onze diergeneeskundige zorg en, heel belangrijk: onze werksfeer. Elke dag met plezier naar je werk gaan en er samen voor zorgen dat cliënten en hun dieren tevreden weer naar huis gaan.

Wat is momenteel jullie grootste uitdaging?

Ons team is groeiende en de markt is continu in beweging. De uitdaging zit in het bijhouden van onze kennis en kunde, inspringen op veranderingen, goede zorg verlenen aan onze klanten, meedenken met de veehouders wanneer het even tegenzit, zorg dragen voor het personeel en het teamgevoel vasthouden.

Als alles mogelijk was, wat zou dan jullie grootste droom zijn?

Als bedrijf hebben we een missie en een visie. Wij werken iedere dag hard om ons doel te bereiken. Met 23 banen in het bedrijf is het belangrijk om een stabiele basis te hebben en stap voor stap naar het doel te gaan. Wanneer het ene doel bereikt is, komt het volgende doel al weer in beeld. Dit bereiken binnen de missie en visie is de grootste droom.

Het verwezenlijken van onze droom is iets waar we dagelijks mee bezig zijn door het geven van goede voorlichting aan onze klanten en niet stil te blijven staan. Meedenken met de klant en daarbij elkaar niet uit het oog verliezen.

We hebben een fantastisch beroep, zijn trots op wat we doen en hopen dat we nog heel lang vanuit Drachten en Burgum onze klanten in volle tevredenheid tot dienst kunnen zijn.



Onze missie is:

“Het team van A7 Noord dierenartsen staat op een vriendelijke, laagdrempelige wijze klaar voor de cliënten. Vanuit die basis bieden wij professionele diergeneeskundige zorg voor gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. Eerlijk, betrouwbaar, transparant en gericht op het welzijn van mens en dier.

Wij streven naar een hecht en duurzaam team van dierenartsen en assistenten om vertrouwdheid, kennis en kunde te waarborgen.

Vanuit onze beide vestigingen in Drachten en Burgum staan wij 24 uur per dag voor u klaar.”