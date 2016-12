Jubileumconcert Jan Akkerman

“De gitaar blijft de liefde van mijn leven”

DRACHTEN - Gitaaricoon Jan Akkerman viert zijn zeventigste verjaardag met een jubileumconcert. Hij staat onder andere in het Drachtster poppodium Iduna, op zondag 8 januari 2017.

Het staat buiten kijf dat Jan Akkerman nog altijd bij de beste gitaristen van de wereld hoort. Blues, rock of klassiek, hij tovert het allemaal moeiteloos uit de snaren. Op 24 december passeert hij de zeven kruisjes, maar nog altijd doet hij niets liever dan voor een publiek staan en zijn muziek laten horen. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag onderneemt gitaaricoon Akkerman samen met een aantal vrienden (en dochter!) een jubileumtour langs de Nederlandse clubs. Jan Akkerman en zijn special guests komen zondagmiddag 8 januari naar Iduna in Drachten.

Vrienden

Die vrienden zijn saxofonist Benjamin Herman (New Cool Collective), zanger Bert Heerink (Vandenberg) en gitarist Ruben Hoeke. En als speciale gast is ook Jan’s dochter Laurie van de partij, zij studeert zang aan het conservatorium in Londen. Ze spelen nummers uit Akkerman’s hele muzikale loopbaan: van Brainbox en Focus tot zijn North Sea Jazz Legendary Concerts, aangevuld met nieuw werk. “Ik mag dan zeventig worden, ik kijk nog altijd vooruit in mijn leven. Een carrière interesseert me niet. Ik leef in het nu, dat is het belangrijkste. Het verleden koester ik, maar ik kijk uit naar de toekomst." Vanuit dit perspectief wordt er in 2017 mogelijk ook weer nieuw materiaal uitgebracht.

Akkerman: “Als ik ’s morgen wakker word, is muziek het eerste waar ik aan denk. En naarmate ik ouder word, wordt de inspiratie alleen maar groter. De laatste twintig jaar ben ik enorm creatief geweest. Elke morgen maak ik mijn kop leeg en begin als het ware met een nieuw hoofdstuk in de muziek. Een eenzame en noeste arbeid, maar het heeft wel degelijk resultaat. Muziek maken is nog steeds mijn leven.”

'Beste gitarist'

Ooit kreeg Akkerman van de vakpers de eretitel 'Beste gitarist van de wereld’. “Dat heeft me nooit iets gezegd,” zegt de man met de rappe vingers achteraf. “Ik denk dat het voor mij eerder een belemmering was voor mijn ontwikkeling. Want het gevecht naar de hemel toe is nog altijd interessanter dan de hemel zelf. Die hemel bereik je trouwens toch nooit. Je moet als muzikant nooit te beroerd zijn om altijd weer opnieuw te beginnen. Dat ben ik ook nooit geweest. Omdat ik het simpelweg altijd een voorrecht heb gevonden om voor mensen te mogen spelen. Of het nou tien zijn of tienduizend. En een niet minder belangrijk voorrecht in mijn leven is dat mensen me altijd hebben laten spelen wat ik zelf wil.’’

"Kortom, redenen genoeg om langs te komen en dit feest mee te vieren: Jan wordt immers maar één keer zeventig!', aldus Poppodium Iduna.

Locatie: Poppodium Iduna te Drachten

Datum: zondag 8 januari 2017

Zaal open: 15.00 uur

Ticketprijs: € 18,00 (vvk)/ € 20,00 (deur)