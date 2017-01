De Bazuin en Leona Philippo op dertigste Valentijnsconcert

DRACHTEN/OENTSJERK - Brassband De Bazuin Oenkerk is in haar nopjes met de artiest die dit jaar te gast is op het Valentijnsconcert. Op zaterdag 11 februari 2017 zal Schouwburg De Lawei in Drachten weer op zijn grondvesten schudden voor de dertigste editie van het populaire muziekevent, want de band treedt op met niemand minder dan zangeres Leona Philippo.

Philippo komt in een illuster rijtje artiesten dat eerder op het muziekfestijn van De Bazuin Oenkerk was. De band trad eerdere edities op met onder andere Karin Bloemen, Wouter Hamel, Ruben Hein, Tony Neef, Jan Vayne en Ellen ten Damme.



De Bazuin opereert al jaren op het hoogste podium binnen de brassbandwereld. Een geoefend kritisch muzikaal oor komt dan ook volop aan zijn trekken op het Valentijnsconcert. Net zo goed als de brassbandleek die geen affiniteit heeft met de koperklanken.



Want de bekende brassband uit Oenkerk manoeuvreert zich lenig door diverse muziekstijlen. Het koperorkest, aangevuld met een combo zorgt voor een moderne, rijke sound.

Leona Philippo

Ze dirigeerde de sterren van de hemel als winnares van de tv-strijd Maestro. Won glansrijk de talentshow ‘The Voice of Holland’. Zong jarenlang als backing vocalist bij Trijntje Oosterhuis, Total Touch en Kane. Speelde in theatershows en musicals, waaronder een hoofdrol in Aida. Leona Philippo is een uiterst veelzijdig artiest. De bruisende, energieke zangeres maakt van elk optreden een muzikaal feest.

Kaarten reserveren

Brassband De Bazuin Oenkerk kijkt er naar uit om het Valentijnsconcert op 11 februari 2017 samen met u mee te maken. Wilt u zeker zijn van een plaats?

Reserveer dan alvast uw kaarten via De Lawei.

Voor meer informatie: www.debazuinoenkerk.nl. Volg ons voor de laatste nieuwtjes op Twitter of Facebook.