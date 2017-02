‘Ik haw in dream’: extra voorstellingen

WERGEA - De musicial ‘Ik haw in dream’ van de Wergeaster toneelvereniging Halbertsma is al grotendeels uitverkocht. Daarom komen er twee extra voorstellingen: op de woensdagen 1 en 8 maart, vanaf acht uur ‘s avonds in De Bidler.

Zes van de acteurs van ‘Ik haw in dream’. Voor v.l.n.r.: Marijke Sinnema (Lisa), Fardau de Jong (aanstaande bruid Sophie) en Sietske de Boer (Ali). Achter v.l.n.r. de mogelijke vaders van Sophie: Bauke van der Veen (Bill), Sicco de Ree (Sam) en Harmen Brouwer (Harry). Foto: Klaas Rozema

Zaterdagavond was de eerste ‘troch­loop’ in De Bidler, nadat ‘s middags diverse scènes en liederen werden gespeeld voor collega-toneelspelers en theaterliefhebbers uit de rest van de provincie.



De musical is gebaseerd op ‘Mama mia’ van Abba, maar nu in het Fries. Er zingen en acteren zestien spelers, maar letterlijk achter en boven hen zitten negen bandleden die live muziek brengen. Het afstemmen van de geluidsniveaus van acteurs en muzikanten was één van de te testen aspecten tijdens de ‘trochloop’.

Het verhaal betreft een bruiloft met complicaties. De ‘breid’ heeft het dagboek van haar moeder gevonden en daarin de namen gelezen van drie mannen, die alledrie een relatie met de moeder hadden, ruim achttien jaar geleden, toen die zwanger raakte van haar dochter, die nu zal trouwen.



Zonder medeweten van haar moeder heeft ze de drie mannen voor de bruiloft uitgenodigd. “Wa fan harren is myn heit?”, vraagt dochterlief zich uiteraard af. Die vraag loopt als rode draad door ‘it sjongspul’.



Het wat ongeloofwaardige verhaal wordt toch goed voor het voetlicht gebracht, mede dankzij een ingenieus decor: gebouwd op een ronddraaiend platform zijn het in feite drie decors: de binnenbar, de buitenbar met strand en een slaapkamer.



Bovendien wordt er knap geacteerd en gezongen en wordt de spanning over wie nu de echte vader van de bruid is, mooi opgebouwd. Al in september/oktober zijn de eerste repetities begonnen, op basis van een Friestalige tekst van Sietske de Boer uit Wergea en de regie onder leiding van Theo Smedes.



Op de achtergrond werk(t)en ook nog eens tientallen mensen mee, zodat het totale aantal betrokkenen circa zeventig personen is.



Dat er zo ‘groot’ wordt uitgepakt is omdat ‘Halbertsma’ 145 jaar bestaat. “By elk jubileum pakke wy út mei in sjongspul”, meldt het bestuur. Tien jaar geleden was dat met ‘Ja suster, nee suster’ en in 2012 met ‘Moulin Rouge’.



Zie ook: www.ikhawindream.frl