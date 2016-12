WoonFriesland stijgt opnieuw in Aedes-benchmark 2016

Huurders weer positiever over WoonFriesland

Voor het tweede jaar op rij stijgt het oordeel van de huurders van WoonFriesland. Hiermee bereikt de woningcorporatie een nieuwe positie: van ‘middengroep’ naar ‘achter de koploper’, de één na hoogste positie.

Met de Aedes-benchmark kunnen corporaties hun prestaties meten, vergelijken en op basis daarvan verbeteren. In 2014 vond de eerste meting plaats. Dit jaar (2016) deden totaal 309 corporaties mee. Hiervoor hebben 170.000 huurders hun oordeel gegeven.

In de ‘benchmark’ zijn naast de huurdersbeoordeling ook de beïnvloedbare bedrijfslasten, het woningonderhoud, de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de huurwoningen gemeten.

Gewoon Doen!

De stijging heeft vooral te maken met een betere huurdersbeoordeling. Deze is van beoordeling C naar B gegaan. Daarnaast zijn de beïnvloedbare bedrijfslasten ten opzichte van vorig jaar licht gedaald (de hoogste beoordeling A is hiervoor weer afgegeven). Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra is blij met de nieuwe positie, maar is ook ambitieus. “We zien een mooie, stijgende lijn. Toch zijn we pas echt tevreden als we onszelf koploper mogen noemen en de zogenaamde AA-positie behalen. Dit willen we bereiken onder het motto ‘Gewoon Doen’. Gewoon luisteren naar onze klant en Doen wat er van ons verwacht wordt, namelijk goed en betaalbaar wonen mogelijk maken voor mensen die dat nodig hebben.”

Scherpe keuzes voor de toekomst

Met ruim twintigduizend woningen in de provincie Fryslân biedt WoonFriesland haar huurders een goede en betaalbare woning. De woningcorporatie investeert fors in kwaliteit door middel van wijkvernieuwingsprojecten, kwaliteitsverbeteringen in het bestaande bezit en energieverbetering van woningen.

Ondanks deze investeringen zijn de huren betaalbaar gebleven voor de huurders, vindt WoonFriesland. “Dit is mogelijk dankzij slimme keuzes. Bijvoorbeeld door zorgcomplexen uit de vastgoedportefeuille te verkopen. Met deze opbrengsten kan WoonFriesland extra investeren in de kwaliteit en duurzaamheid van woningen. Deze keuze past in de lijn van alleen uitgaven doen die de huurder rechtstreeks ten goede komen.”