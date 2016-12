Top2000-kerkdienst in Kollum

KOLLUM - Voor het eerst wordt er in de Oosterkerk in Kolkum een Top2000-kerkdienst gehouden. De dienst vindt plaats op vrijdag 30 december vanaf 20.30 uur.

Muziek is emotie. Dat geldt voor oude psalmen en gezangen maar ook voor opwekking of voor popmuziek uit de Top2000. De Top2000-kerkdiensten zijn in Nederland begonnen in 2013 met zeven kerken. In 2014 waren dat er al meer dan veertig en het afgelopen jaar waren er al negentig Top2000-kerkdiensten.

Voor het merendeel protestantse kerken maar ook een rooms-katholieke parochie en een baptistengemeente deden mee. "De Top2000-diensten slaan aan omdat het voorziet in een behoefte", vertellen initiatiefnemers. "Popmuziek is voor veel mensen een natuurlijke bron van emotie en inspiratie. Nummers uit de Top2000 worden gedraaid bij huwelijken en begrafenissen. Soms zijn er letterlijk Bijbelse thema’s te vinden in de Top2000-nummers maar ook de grote thema’s van leven, dood en liefde zijn volop te vinden in de popmuziek."

Vorig jaar bleek het nummer ‘Mag ik dan bij jou’ van Claudia de Breij één van de meest geliefde nummers te zijn in de Top2000-kerkdiensten. Een deel van het succes is ook dat de Top2000-kerkdienst meerdere generaties aanspreekt. Jongeren en inmiddels ook de oudere kerkgangers zijn in meer of mindere mate opgegroeid met popmuziek.

Iedereen heeft wel iets met een voor hem/haar dierbaar lied. De Top2000-kerkdiensten sluiten aan bij die Top2000-traditie die in de laatste week van het jaar, van 25 december tot en met 31 december, wordt uitgezonden op NPO Radio 2. Bij ons in Kollum wordt het dus 30 december.

Afgelopen maanden is door een groep gewerkt aan de voorbereiding voor deze dienst. Er zijn een aantal liederen uit de Top2000 geselecteerd op basis van opgave door kerkleden. Het belooft een mooie dienst te worden voor jong en oud, waarbij alle liederen worden ingeleid door iemand die iets speciaals heeft met het betreffende lied.

"Ook is er na afloop gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot van oliebollen en een drankje", aldus de organisatie in Kollum. "Het wordt de eerste keer in Kollum en we hopen dat het een begin zal zijn van een jaarlijks terugkerend evenement."