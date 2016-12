Schrijven voor 'Annie met albinisme'

DE WESTEREEN - Annie Alfred uit Malawi, kind van tien jaar, heeft albinisme. Volwassenen dreigen haar te vermoorden om haar lichaamsdelen te gebruiken voor het bereiden van een ‘magische’ drank.

Leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de Brede School in De Westereen maakten vrijdagmiddag op school Engelstalige ansichtkaarten om Annie in bescherming te nemen. Deze actie maakte deel uit van de internationale Scrijfmarathon vanwege de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, afgelopen zaterdag 10 december.

Behalve leerlingen van de Brede School (It Pompeblêd en De Bou­stien) waren ook scholieren van ook De Stapstien in Kollumerzwaag en de Dr. Theun de Vriesskoalle in

Feanwâlden actief met het maken van groeten-kaarten.

De Amnesty-afdeling De Wâldploech (in Garyp, Burgum en Hurdegaryp, De Westereen, Feanwâlden en Kollumerzwaag) had deze scholen bereid gevonden mee te doen.

"Foarich jier allinne op de Brede Skoalle yn De Westereen. Omdat dat in súkses wie, binne no mear skoallen frege mei te dwaan", vertelt Amnesty-vrijwilligster Jelly van der Pas.

"241 kaarten en brieven ynlevere yn Burgum"

"Yn totaal, mei de brieven fan folwoeksenen op de skoallen en yn de bibleteek, hawwe wy 241 kaarten en brieven ynlevere by it sammelpunt yn Burgum", meldt Van der Pas.