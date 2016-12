Burgemeester Bilker opent tentoonstelling tijdens nieuwjaarsreceptie

Rein Halbertsma's aquarellen in gemeentehuis

KOLLUM - Op maandag 2 januari 2017, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Kollumerland c.a., opent burgemeester Bearn Bilker de expositie van kunstenaar Rein Halbersma uit Kollum.

De kunstwerken zijn tot en met vrijdag 17 februari 2017 in het gemeentehuis te zien. In de expositie wordt een serie van aquarellen tentoon gesteld, onder andere Terschelling, Visserijhaven Lauwersoog en het Lauwersmeer.

Rein Halbersma

De kunstenaar Rein Halbersma is in 1949 geboren te Leeuwarden en groeide in Wanswerd aan de streek. Al op jonge leeftijd bleek zijn aanleg voor tekenen.

Na 1979 ging hij zich serieus aan de kunst wijden en volgde een tiental jaren lessen bij verschillende bekende kunstenaars. Zijn favoriete onderwerpen zijn paarden, koeien en landschappen. Halbersma woont en werkt in Kollum, vanuit zijn atelier kijkt hij uit over het weidse Friese landschap.

Kunstwerken

In de zomermaanden trekt hij er vaak op uit, per de fiets of met de auto om landschappen te tekenen en te aquarelleren. In het gemeentehuis van Kollumerland c.a. wordt naast de serie van aquarellen ook olieverfschilderijen met daarop paarden en koeien, het bos van Veenklooster en de bouwlanden in de Dongeradelen tentoongesteld.

Expositie bezichtigen

"De gemeente Kollumerland c.a. heeft vele goede kunstenaars en is daar trots op. Om daar uiting aan te geven wordt het gemeentehuis beschikbaar gesteld voor exposities", aldus de gemeente.

De expositie is te bezichtigen van dinsdag 3 januari tot en met vrijdag 17 februari 2017 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis (op werkdagen van 9.00 ­ 12.00 uur). Het gemeentehuis is 's middags gesloten, maar u kunt de expositie wel bezichtigen op maandag tot en met donderdag van 13.00 tot 16.00 uur. Op woensdag kan dit tot 19.30 uur.