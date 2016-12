Media-adviseurs Actief Media luisteren naar de klant

BURGUM - Elke week zorgt de verkoop-/adviesafdeling van Actief Media ervoor dat bedrijven uit de regio hun weg vinden naar potentiële klanten.

“Onze media-adviseurs hebben de expertise in huis om te bepalen welke mix van advertenties, redactionele artikelen en online aanwezigheid het beste bij een bedrijf past”, zegt directeur Jan Auke Steegstra.

Hij is zelf één van de leden van dit team van media-adviseurs, samen met Oelkje Leistra-van der Leij, Sytze Kobus, Ciska Eenshuistra, Margriet Postma en Rob van Luit. Iedere medewerker richt zich op een deel van het verspreidingsgebied van Weekblad Actief. Het team zorgt er samen voor dat de advertentiepagina’s van de krant iedere week worden gevuld. Daarnaast bieden ze klanten de mogelijkheid om te adverteren op de nieuwe website van Actief Media: www.actiefonline.nl.

“Een goede media-adviseur luistert naar de klant”, vindt Ciska. “Bij een bredere campagne komen we graag even langs om te inventariseren wat de wensen zijn. Daarbij maken we gebruik van onze kennis over wat er in de regio speelt, en leggen we, waar dat gewenst is, verbanden tussen adverteerders.”

Oelkje vult aan: “Van diverse bedrijven krijgen wij te horen dat ze het effect van het adverteren bij Actief Media zeker hebben gemerkt. Adverteren blijkt een zeer effectieve manier om mensen naar de winkel of showroom te krijgen.”