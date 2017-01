"Doe meer aan technische opleidingen"

DE WESTEREEN - Bedrijven in Noordoost Fryslân moeten van elkaar leren en meer met elkaar samenwerken. En ze moeten samen met overheden en het onderwijs (nog) meer aandacht schenken aan opleiding van middelbaar en hoger technisch personeel.

Sommige bedrijven hebben namelijk nu al moeite om goed opgeleide mensen te vinden. Die conclusies trekken onderzoekers van de Fryske Akademy op basis van vraaggesprekken met een veertigtal (‘grote’ en ‘kleine’) ondernemers in de regio en enkele andere personen/instanties, zoals de Rabobank.

De conclusies en aanbevelingen worden morgenmiddag in het ‘Krimpcafé’ in zalencentrum Old Dutch in De Westereen gepresenteerd. Dat gebeurt in een (qua inschrijving al ‘volle’) workshop onder leiding van onder andere Marijn Molema van de Fryske Akademy.

Vijf sectoren essentieel

De onderzoekers stellen dat vijf economische sectoren in Noordoost Fryslân eruit springen. In de eerste plaats de bouw (ruim 1500 bedrijven, circa tien procent van de werkgelegenheid). Sector 2 is de metaal (bijna 200 bedrijven, vier procent van de werkgelegenheid), derde de landbouw (bijna 1400 bedrijven). goed voor tien procent van de regionale productie en 7,5 procent van de werkgelegenheid.

Levensmiddelenindustrie

Sector vier is de levensmiddelenindustrie (ruim zestig bedrijven, 3,5 procent van de werkgelegenheid). De vijfde sector is die van recreatie en toerisme (ongeveer 350 bedrijven, 5,5 procent van de werkgelegenheid).

Hoe onderlinge samenwerking - ook van bedriijven uit heel verschillende sectoren - vruchten kan afwerpen, daarover zal directeur Duco Hacquebord van de Noordnederlandse Draadindustrie uit Dokkum morgen iets vertellen. “Je kunt veel van elkaar leren op het gebied van efficiënte productieprocessen”, constateert hij. “Daarom kijken we ook buiten de regio.”

Workshops

Hij geeft een workshop samen met Annemarie Nieboer van NPAL (Noordelijke Productiviteitsalliantie), samenwerkende productiebedrijven in Noord-Nederland.