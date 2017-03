BURO Van der Wal: "Samen met makelaars en financiële coaches begeleiden wij mensen bij hun financiële zaken"

ONDERNEMERSZIN Zijn agenda was altijd behoorlijk gevuld. Maar een beroerte zette het leven van Sikko van der Wal in 2012 ineens stil. Even leek het erop dat de carrière van de 49-jarige hogeschooldirecteur abrupt beëindigd was. Wonderlijk genoeg kwamen geheugen, beweging en spraak later weer terug. “En dan mag je weer opnieuw beginnen. Hoe dankbaar kun je dan zijn?”

Hoe is BURO van der Wal ontstaan?

“Na mijn revalidatie bleek dat ik niet alleen mijn vakkennis nog had, maar dat ik gelukkig ook nog naar mensen kon luisteren. Mijn wens was om daar iets mee te doen. Dus heb ik gezocht naar een ander werk­ritme in een geschikte organisatievorm. Ja, dat was het begin van mijn buro. Gewoon, vanuit huis.”

Hoe ziet je BURO er nu uit?

“Mijn buro is ons BURO geworden. Want het is een netwerkbedrijf. Ontstaan door samenwerking tussen professionals uit andere bedrijven en freelancers. De klanten zijn particulieren én ondernemers.”

Wat zijn julle vakgebieden?

“Dat zijn vooral woningmakelaardij en woningfinancieringen. Maar we helpen mensen ook bij andere financiële zaken. Met een mooi woord financiële coaching.”

Waar is BURO van der Wal gevestigd?

“Ik houd zelf kantoor in Veenklooster. De makelaars, taxateurs, accountants en juristen die aan het BURO verbonden zijn, komen van elders. De meesten wel uit Fryslân, maar sommigen ook daarbuiten. Internet, mail en telefoon maken dat je geen kantoor nodig hebt.”



Wat zijn je ambities voor het BURO?

“Samen met makelaars en financiële coaches nog veel mensen mogen begeleiden bij hun financiële zaken. Voor een betere koop of verkoop van hun woning. Hulp bij het uitgekiender regelen van hun financiering en verzekeringen. Of helpen bij fiscale, administratieve of juridische kwesties. Zoals bijvoorbeeld de WOZ-bezwaarprocedures, waarvoor mensen zich in deze maand, maart, weer bij ons kunnen aanmelden.”

Wat maakt BURO van der Wal anders?

“Een voorbeeld: je verkoopt je woning. Dan verwacht je een zekere opbrengst. Een makelaar zou niet moeten doen wat iedereen kan: het huis voor minder geld verkopen. In de paktijk gebeurt dit veel en desondanks krijgt hij gewoon kosten en courtage betaald. Bijna iedereen voelt dat hier iets niet klopt.

BURO Van der Wal zoekt voor haar klanten alleen makelaars die geloof hebben in de verkooppropositie. Met een beloning die gekoppeld is aan het verkoopresultaat. Zo wordt het eindresultaat vooraf met de makelaar vastgelegd. Bijvoorbeeld het bedrag dat je na verkoop op je bankrekening tegemoet kunt zien. Dit makelaardijconcept is anders en confronterend. Maar ’t werkt.”

Hoe zie je de markt voor hypotheken over tien jaar?

“Zelfs op een iPhone kun je nu al je financieringsmogelijkheden berekenen. Banken doen van alles aan communicatie via internet. Internet is nu vooral nog een oriëntatiekanaal, volgens mij is het over tien jaar het gangbare koopkanaal. Net zoals in de laatste tien jaar gebeurd is met boeken, kleding en reizen. Door Bol.com, Zalando en Thuisbezorgd hoef je amper de deur nog uit.

Hypotheken waren zogezegd ‘moeilijke’ producten, dus daarvoor moest je naar een adviseur. Met alle kosten van dien. Daar zijn we inmiddels steeds meer klaar mee. Het draait nu om productvereenvoudiging. Dat is prettig voor de komende jaren waarin hypotheken en verzekeringen steeds makkelijker afgesloten kunnen worden.”