Scholieren maken grotere partijen kleiner, als in peilingen

BURGUM/DOKKUM/FERWERT/DRACHTEN/DEN HAAG - Ruim 136.000 cholieren hebben de afgelopen dagen meegedaan aan zogeheten scholierenverkiezingen voor de Tweede Kamer. GroenLinks werd winnaar met ruim 19 procent van de stemmen, bij de leerlingen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Tweede werd D66 (17,4 procent), derde de VVD (15,05), vierde de PVV (12,56).

De rest bleef ver onder de tien procent: 5. CDA: 5,55; 6. Partij voor de Dieren: 4,87; 7. PvdA: 4,79; 8. SP: 3,90; 9. Piratenpartij: 3,89; 10. DENK: 3,29; 11. ChristenUnie: 2,20; 12. 50PLUS: 1,17; 13. Forum voor Democratie: 1,08; 14. SGP: 1,01 procent. Alle overige partijen kregen - landelijk - van de scholieren van VO en MBO minder dan één procent.

Bij Piter Jelles Impulse in Kollum sprong GroenLinks er nog meer uit dan landelijk. Van de 123 geldige stemmen kreeg GroenLinks er 33 (26,8 procent), ruim twee maal zoveel als nummer twee, de VVD: 13,0 procent. D66 is hier de derde met 12,2 procent.

Overige uitslagen van P.J. Impulse in Kollum: 4. PVV: 11,4; 5. Partij voor de Dieren: 8,1; 6. CDA: 7,3; 7. ChristenUnie: 5,7; 8. Ondernemerspartij en Piratenpartij: beide 4,1; 10. DENK: 3,3; 11. PvdA en 50PLUS: 1,6.13. SP: 0,8. De overige partijen: nul stemmen.

Ook de 133 leerlingen van de HAVOtop in Burgum zorgen voor nivellering (kleinere verschillen) in de uitslag. Hier werd D66 winnaar met 14,3 procent, de VVD tweede met 13,5 en GroenLinks derde met 12,8 procent.

De rest van deze uitslag in percentages: 4. PVV: 12; 5. SP: 11,3; 6. CDA: 10,5; 7. Piratenpartij: 7,5; 8. Partij voor de Dieren: 4,5; 9. ChristenUnie en PvdA: beide 3,8; 11. 50PLUS: 2,3; 12: Forum voor Democratie: 1,5; 13. Ondernemerspartij, Nieuwe Wegen en SGP: allen 0,8 procent (1 stem).

In Ferwert (Dockinga College) was de PVV winaar, waar in totaal 174 scholieren hebben gestemd.

De uitslag in (afgeronde) percentages: 1. PVV: 23; 2. VVD en GroenLinks: 17,8; 4. CDA: 10,3; 5. Partij voor de Dieren: 6,9; 6. D66: 5,7; 7. SP: 4,6; 8, 50PLUS: 4; 9. PvdA en Piratenpartij: 2,9; 11. SGP: 1,7; 12. Voor Nederland: 1,1; 13. ChristenUnie en Lokaal in de Kamer: beide 0,6 procent.

Uitslag van de groepen 7 en 8 van cbs Het Anker in Drachten. Daar brachten 88 leerlingen een stem uit.

Omgerekend in percentages:

1. VVD: 14,7; 2. CU: 13,6; 3. GroenLinks: 12,5; 4. 50PLUS: 11,4; 5. PvdA: 10,2; 6. CDA en Partij voor de Dieren: beide 9,1; 8. SP: 7,9; 9. PVV: 5,7; 10. D66: 4,5; 11. Piratenpartij: 1,1.