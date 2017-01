Martijn Kogelenberg brengt liederen van Brassens en Jansen

DRACHTEN - Zondag 15 januari treedt Martijn Kogelenberg op in het Karmelklooster in Drachten. Hij zingt liederen van Georges Brassens en Fons Jansen.

Martijn Kogelenberg.

Georges Brassens en Fons Jansen lijkt een bijzondere combinatie, maar de twee heren hebben meer gemeen dan op het eerste gezicht lijkt. Voor Brassens en Jansen geldt dat zij in hun carrière als artiest gevormd zijn door hun katholieke achtergrond. Bovendien kenmerken hun (lied)teksten alsmede hun performance zich allebei door die van de opmerkzame ‘toeschouwer op het leven’.

Zij doen – al dan niet gespeeld – oprecht verbaasd verslag van hun waarnemingen van het leven, de mensen om hen heen en ‘de autoriteiten’. Zij wisten daarbij vaak een snaar te raken bij hun publiek. Brassens is ongeveer 35 jaar geleden overleden, Jansen 25 jaar geleden.

Martijn van Kogelenberg, Leiden: "Muziek is iets dat eigenlijk mijn leven lang al bij mij hoort. In het bijzonder heb ik mij geïnteresseerd voor het Nederlandse cabaret/kleinkunst enerzijds – met name het wat oudere genre - en de maatschappelijk betrokken singer-songwriter anderzijds. Ik heb zeer veel geluisterd naar Wim Sonneveld, Toon Hermans, Wim Kan , Fons Jansen, Don Quishocking, Kabaret Ivo de Wijs, Drs P, Jules de Corte enzovoorts. Daarnaast ben ik een liefhebber van bijvoorbeeld Bob Dylan, Leonard Cohen, Jacques Brel, Reinhard Mey en Ede Staal.



Entree: € 15,- inclusief concert, 1x koffie of thee, expositie 'Wat bezielt je?'

Tickets verkrijgbaar via www.karmelklooster.nl.

I.v.m. de tentoonstelling is het klooster van 13.00 tot 17.00 uur geopend.