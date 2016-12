Inspectie zeer positief over Dockinga College

DOKKUM – Een team van inspecteurs van het voortgezet onderwijs heeft een zeer positief oordeel gegeven over het Dockinga College in Dokkum. Vrijdag 18 november bezocht dt team van inspecteurs twee locaties van het Dockinga College: de VMBO-VAKschool en HAVO/VWO.

Aanleiding voor dit bezoek was het onderwijsjaarverslag dat de Inspectie jaarlijks uitbrengt over de Staat van het Onderwijs. Ter voorbereiding hierop wordt op basis van steekproeven een aantal scholen bezocht en wordt er specifiek onderzoek gedaan naar bepaalde thema’s.

Drie vakken en 'pedagogisch klimaat'

Dit keer ging het om de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde en over het pedagogisch klimaat. Tegelijk voert de Inspectie bij dergelijke themabezoeken een kwaliteitsonderzoek uit.

Spontaan op bezoek bij lessen

De inspecteurs gingen spontaan op bezoek bij lessen en voerden gesprekken met personeel en leerlingen van de verschillende locaties. Aan het eind van de dag hebben de inspecteurs een terugkoppeling gegeven aan de locatiedirecties en aan directeur/bestuurder Marcel Klaverkamp van het Dockinga College.

'Duidelijke en herkenbare leerlijn'

Het totaalbeeld bleek uitermate positief: op de VMBO-VAKschool heerst een goede sfeer, blijkt de ondersteuning en begeleiding zeer voldoende en is de kwaliteitszorg op orde. Daarnaast werd genoemd dat er een duidelijke, herkenbare leerlijn aanwezig is, wat betreft de overgang van de ‘onderbouw’ naar de ‘bovenbouw’.

Open cultuur

Ook wat de locatie HAVO/VWO betreft bleek de Inspectie aangenaam verrast over zichtbare ontwikkelingen ten opzichte van een eerder gedaan onderzoek uit het voorjaar van 2015. Er heerst een open cultuur, er is een aantal zeer goede lessen waargenomen en leerlingen krijgen er effectieve ‘feedback’ op het leerproces. Voor beide locaties een oordeel waar Dockinga College zeer tevreden mee is.