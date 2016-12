Elfstedenfair in Ferwert gezellig druk

FERWERT - Gezelligheid én verkeersveiligheid gaan hand in hand tijdens de ‘Elfstedenfair’ in Ferwert. Vandaar dat zaterdag de Hoofdstraat voor doorgaand auto en busverkeer was afgesloten, zodat bezoekers aan de ongeveer twintig kramen en andere activiteiten zich vrij konden bewegen op straat en op het Vrijhof, een plein in het hart van Ferwert.

Een groep van acht vrijwilligers - in samenwerking met de Plaatselijke Activiteiten Commisie die betrokken is bij het organiseren van het dorpsfeest en de Sinterklaasintocht - heeft deze ‘Alvestêdfair’ voorbereid, maar op de dag zelf worden meer vrijwilligers ingezet.

“Moarns sân oant nachts tolve oere yn it spier”

“Moarns om sân oere begjint it al mei it opbouwen. Middeis om fiif oere giet it los mei it publyk derby. En jûns om njoggen oere wurdt fuort út ein setten mei it ôfbouwen en opromjen fan al it materiaal. Nachts om tolve oere is alles oan kant. Dat moat ek, want it auto’s en bussen moatte der de oare moarns wer delkinne”, vertelt één van de vrijwilligers, Janna van der Lep.

Ze vindt dat deze tweede ‘Alvestêdefair’ goed geslaagd is: “It wie gesellig drok. De standhâlders wiene tefreden. Der wie muzyk, der wiene attraksjes, der wie waarm iten en drinken. En it programma ‘Hea’ fan Omrop Fryslân hat opnames makke, dy binne woansdeitejûn op televyzje te sjen, is ús ferteld.”

De Alvestêdefaircommissie heeft al jaren ervaring met dit soort ‘decembermarkten’. Van der Lep: “Earst hiene wy in ‘Dickens-fair’, dus ynspirearre troch de boeken fan Charles Dickens. Dêrnei giene wy oer op it ‘Winterfest’, basearre op de wintersport en de festiviteiten dêr omhinne, lykas après ski en ek de muzyk út it suden fan Dútslân en fan Eastenryk. Foarich jier binne wy begûn mei de Alvestêdefair. De kreamkes hawwe de nammen fan de plakken fan de Alvestêdetocht. Op it plein wurdt ek in wek útbyl­de.”