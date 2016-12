Hoger opgeleiden inhuren of niet?

Donderdag bespreking 'Herindelingsontwerp'

SURHUISTERVEEN/FERWERT -

Volgens professor dr. Pieter Tordoir is het niet per se nodig om in Noordoost Fryslân de scholieren extra goed op te leiden. Hij roemde vorige week dinsdag het vakmanschap van MBO-ers in de regio. Door Gerrit van der Meer

Maar de drie 'herindelingsgemeenten' Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland vinden dat het opleidingsniveau van de inwoners omhoog moet.

Komende donderdag bespreken ze het 'concept herindelingsontwerp', waarin wordt gemotiveerd waarom herindeling nodig is en de opleiding omhoog moet.

Met Tordoir zijn ze het er wel over eens, dat noordoostelijk Friesland qua dagelijkse pendelbewegingen vrijwel één (middelgrote) stad is.

Eigenzinnig Dantumadiel doet (nog) niet mee

Daarom hadden Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland ook graag gezien dat Dantumadiel ook meedeed aan de herindeling. Maar de raad van die gemeente kiest voorlopig voor relatieve zelfstandigheid: het ambtelijk apparaat wordt wél ondergebracht bij de drie DFK-gemeenten, maar het bestuur blijft (nog) zelfstandig.

Dit heeft ongetwijfeld onder andere te maken met de keuze van Dongeradeel voor koopzondagen. Dantumadiel is de enige gemeente in Fryslân met een SGP-er in de raad - Tom Bakker - en met de fractie 'Lagere Lasten Dantumadiel'.

Die fractie heeft het college (succesvol) bestookt met rechtszaken over het (niet goed)onderbouwen van de leges, tot en met de Hoge Raad: het tekent het eigenzinnige karakter van deze gemeenteraad.

Vandaar dat de drie andere (DFK-)raden zich genoodzaakt zien zich knarsetandend neer te leggen bij de weigerachtige houding van Dantumadiel, waarvan het college van b. en w. wel had willen meedoen.

Blijft de vraag: hoger opgeleiden inhuren of niet? Tordoir deed die suggestie, maar vertelde er niet bij waar die ingehuurde hoger opgeleiden van betaald moeten worden. Opleiden op kosten van het rijk duurt langer, maar kost de gemeenten wellicht minder.