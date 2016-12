Wandelverhalen: “Een feest voor de geest”

OOSTRUM/JOUSWIER – Wie snel loopt, kan in een uur heen en weer tussen Oostrum en Jouswier. Maar dat is niet de bedoeling van de ‘verhalenwandeltocht’ van zondag 11 december. Dan worden wandelaars onderweg verrast door zeer uiteenlopende verhalen. Het doel is eerder om er zo lang mogelijk van te genieten.

Eén van de bedenkers en organisatoren van deze tocht is Willem Molenbuur. Hij vindt het tijd voor bezinning. “’Dat kin moai tusken Sinterklaas en de Krystdagen’, wie ús idee. Fandêr dat wy kuierje fan de Sint Nicolaas-tsjerke yn Eastrum nei de Petrus-tsjerke yn Jouswier. De echte start is by kafee Fryslân yn Eastrum, en dêr einigje wy ek wer. Alles byïnoar sa’n 7,5 kilometer kuierjen.”

Acht verhalen onderweg

Acht verhalen krijgen de wandelaars onderweg gepresenteerd. Te beginnen met een terugblik op het Sinterklaas-feest, uiteraard bij de Sint Nicolaas-kerk. Het tweede verhaal komt van boer Meine Winia, die vertelt over zijn moderne, grote stallen voor vijfhonderd tot zeshonderd koeien. “It doel is om de ferhalen oan te hearren en ûnderweis besinke te litten. It doel is net om yn diskusje te gean”, merkt Molenbuur op.



Bij Molenbuur achter huis is aandacht voor amuletten en de ‘trechterbekercultuur’ van bewoners uit deze streek in de Oudheid. “En wy steane stil by de ‘amuletten’ fan hjoeddedei, tink bygelyks oan skelpen.”



Het vierde verhaal gaat over ‘het innerlijk kind’ in ieder mens. “Wy sitte yn in loopstâl op pakken strie. In harpspiler sil it ferhaal begeliede”, verwacht Molenbuur.

Verhaal vijf komt van een ‘zelfvoorzienende’ boerderij: kleinschalig, met bovendien aandacht voor oude ambachten. Staatsbosbeheer levert het zesde verhaal, over het belang van natuur. ‘Veiligheid’ vormt de kern van het zevende verhaal, verteld in een legertent. Het laatste, achtste verhaal komt uit Jouswier, de Petruskerk, en blikt vooruit naar de Kerst.

“It wurde gjin drege ferhalen, want bern moatte ek meidwaan kinne en de ferhalen begripe kinne”, zegt Molenbuur. “It moat foar elkenien ‘een feest voor de geest’ wurde.”

Start bij ‘t café tussen 12.30 en 14.30 uur. Kosten: vijf euro voor hapjes en drankjes, kinderen tot en met 12 jaar drie euro per persoon.