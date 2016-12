Na Kerstfair: Kerstfeest en Oud-en-Nieuw

DOKKUM - De achtste kerstfair in Dickensstijl was vrijdagmiddag en -avond in Dokkum een groot succes. Duizenden mensen, soms van heinde en verre, kwamen op de gezellige Dokkumer binnenstad af.

Er was veel muziek, er waren veel braderiekramen, er werden kerstverhalen voorgelezen, er was een prachtige levende kerststal op de Koornmarkt en als hoogtepunt was er de grote Dickensparade van alle figuranten en muziekgezelschappen.

Tijd voor de volgende festiviteiten: het kerstfeest en de viering van de jaarwisseling. Een hoogtepunt wordt wellicht op zondagavond 25 december het optreden van het Joy for People Gospel Choir, vanaf acht uur in De Fontein in Dokkum.

Oud en nieuw wordt in Dokkum onder andere gevierd in Theater Sense, Hogedijken 18-2, van één uur ‘s nachts tot zes uur in de ochtend. Drie zalen, drie dj’s, drie stijlen, belooft Theater Sense.

Maar ook de dorpen rond Dokkum staan niet stil. In Ternaard, Peazens-Moddergat, Metslawier, Morra-Lioessens, Holwerd en Anjum zijn festiviteiten, meldt de gemeente Dongeradeel.

Ook wordt weer volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te carbidschieten. In Dongeradeel - en de meeste gemeenten - is dit toegestaan op oudjaarsdag van acht uur ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds, maar alleen met toestemming van de gemeente op daarvoor ‘bestemde’ locaties.



Of het carbidschieten invloed heeft op de verspreiding van trekvogels en daarmee mogelijk ook op de (extra) verspreiding van de vogelgriep, blijkt moeilijk te achterhalen. De gemeente Dongeradeel verwijst naar de Veiligheidsregio, die verwijst naar Wetterskip Fryslân, dan wel de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die weer naar de RVO: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dan wel Wageningen Universiteit en Research (WUR).

Beide verwijzen naar het ministerie van Economische Zaken. En dat geeft geen antwoord....