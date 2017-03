Betrokkenheid bij ijsfontein van Dokkum

DOKKUM - Het ontwerp van de Markt met IJsfontein in Dokkum kan op brede steun rekenen vanuit de mienskip. Dat werd bevestigd tijdens de presentatie en inloopmarkt hierover op maandag 27 februari in de Grote Kerk in Dokkum.

Er was volop belangstelling. Veel inwoners en ondernemers hebben gedurende het ontwerpproces meegedacht en lieten daarbij vooral weten dat de Markt van Dokkum, met haar rijke historie, een waardige invulling verdient. Het plein met de fontein moet een groene ontmoetingsplek worden, waar ruimte blijft voor evenementen.



Ook zien veel mensen graag beschutte terrassen op de Markt, om er meer van te kunnen genieten. De komst van de ijsfontein van kunstenares Birthe Leemeijer is de aanjager geweest voor plannen voor een complete opwaardering van de Markt in Dokkum.



Een discussiepunt was of er nog parkeerplaatsen moeten blijven of niet. B. en w. wilden ze eerst allemaal schrappen, maar middenstand en kerkgangers protesteerden daartegen. In het nieuwe ontwerp voor de Markt blijven 28 parkeerplaatsen over.



Er komen bomen die schaduw geven aan de fontein. Die moet in mei 2018 klaar zijn, evenals de Markt.

Op 30 maart neemt de gemeenteraad van Dongeradeel een besluit.