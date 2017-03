Auke Piet van der Meulen, accountmanager bij de gemeente Achtkarspelen

"Wie oog heeft voor zijn klanten kan erg succesvol zijn"

Naam: Auke Piet van der Meulen

Woonplaats: Wergea

Functie: Accountmanager Bedrijven bij gemeente Achtkarspelen

Wat houdt uw functie in?

Ik ben de makelaar tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Dat houdt in: relaties onderhouden met (grotere) bedrijven en ondernemersverenigingen; bedrijfsgrond verkopen; Achtkarspelens belang vertegenwoordigen in regionaal en provinciaal overleg; of ondernemers helpen die tegen zaken van de gemeente aanlopen zoals bij een omgevingsvergunning.

Waarom is Achtkarspelen geschikt om te ondernemen?

Er liggen grote kansen in onze gemeente doordat Achtkarspelen op een prachtige plek ligt: midden tussen grote steden/woonkernen als Groningen, Drachten en Leeuwarden. Het is een schitterende omgeving met prima verbindingen via spoor, P.M.-kanaal en (straks een verbeterde) Skieding en Betonwei naar de A7 en Wâldwei. Verder is door de grootte van de gemeente het bestuur nog uitstekend bereikbaar voor ondernemers en is er ambtelijk een sterke wil om dingen mogelijk te maken.

Wat zijn de uitdagingen voor bedrijven? Waar ziet u kansen?

Het op peil en niveau houden van bestaande terreinen en centrumgebieden is een grote uitdaging. De grote vraag naar locaties zoals die er 10 à 15 jaar geleden was, is er niet meer. Het kost nu meer moeite om leegkomende panden een goede invulling te geven. Terwijl dat wel noodzakelijk is om de gebieden aantrekkelijk te houden.

Kansrijk zijn die bedrijven die een super-service bieden en oog hebben voor de wensen van de klanten. Zij kunnen erg succesvol zijn. De wereld wordt steeds ingewikkelder en de gemiddelde klant wil graag ontzorgd worden. Die heeft daar ook wel een extra bedrag voor over.

Waarop is Achtkarspelen trots?

We hebben in onze gemeente enkele grote, internationaal op topniveau opererende bedrijven, waar we echt trots op kunnen zijn. In vergelijking met andere plattelandsgemeenten hebben wij daar veel van. Verder vind ik het erg knap dat ondernemers succesvol zijn met export. Dat een bedrijf uit onze gemeente de winstkansen ziet in andere landen, met andere regels en gebruiken, en daar succesvol in opereert.



Welke invloed heeft krimp? Wat doet u om grotere bedrijven in de gemeente te houden?

In Achtkarspelen hebben we nu nog niet echt last van krimp. Wat invloed heeft op het aantal ondernemingen is de crisis die geweest is. Toen zijn veel werklozen gestart met een eigen bedrijf. Om starters te helpen, organiseren we in regionaal verband goed bezochte starterscursussen. Verder willen we het ondernemerschap stimuleren door relatief goedkoop industriegrond aan te bieden.



Om grote bedrijven vast te houden, vinden we het belangrijk om goede relaties met het bedrijf te onderhouden, zodat we weten wat er speelt. Dat is echter geen garantie dat ze hier blijven. Zo nu en dan vertrekt een bedrijf, bijvoorbeeld omdat ze willen investeren in een pand, maar hier een huurpand hebben en elders nog een leegstaand gebouw. Dat is voor ons erg jammer. Sommige dingen kunnen we niet veranderen, maar als het binnen de mogelijkheden ligt, regelen we het.

Wat is de beste ondernemerstip die u ooit hoorde?

Het belangrijkste van een bedrijf is de mens die er achter zit. Laat die ook zien.