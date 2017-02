"Wij worden gezien als betrouwbare en innovatieve partner"

Wadro wil kennis uitdragen en opdrachtgevers ontzorgen

Naam: Bart Henstra

Leeftijd: 45

Woonplaats: Drogeham

Gezinssamenstelling: samenwonend met Pytrick

Functie binnen het bedrijf: algemeen directeur

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van Wadro?

Wadro is specialist op het gebied van (prefab) wapening. In onze vestigingen in Drachten, Kootstertille en Schuilenburg maken wij (prefab) beton­staalconstructies voor de bouw en betonwarenindustrie. Daarnaast knippen en buigen wij betonstaal, van standaardnet tot speciaalnet en zorgen we voor de verwerking op de bouw.

Waar bent u het meest trots op?

We worden als betrouwbare en innovatieve partner gezien in de markt. Wij geloven in vakwerk en begeleiden het wapeningsproject van begin tot eind. Van ontwerp tot montage. Daarbij hanteren wij hoge kwaliteitsnormen.

De combinatie van kennis, optimaal ontwerp en goede kwaliteit leidt tot een correcte en stipte aflevering van onze producten. Dit geldt voor zowel kleine als grote projecten.

Wat is uw stijl van leidinggeven?

Informeel en korte lijnen.



Wat is momenteel de grootste uitdaging en wat ziet u als grootste kans voor uw bedrijf?

Uitdaging: Imagoverbetering van de branche. Kans: onze kennis uitdragen en de opdrachtgevers ontzorgen.



Wat is uw toekomstvisie? Waar staat Wadro over vijf jaar? Hoe gaat u dit verwezenlijken?

Meer innovatie in de bouw. Prefab verder uitbreiden met goede ondersteuning van nieuwe technologieën en goed gekwalificeerd personeel.



Wat is de beste ondernemerstip die u ooit gekregen hebt? En wat zou u een startende ondernemer mee willen geven?

Weet wat je doet en wees betrouwbaar. Kom je afspraken na.