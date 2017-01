Serie van vijf lezingen in Karmelklooster Drachten

Een onthullende blik achter de muren van het Vaticaan

DRACHTEN - Hoe gaat het leven er aan toe in Vaticaanstad in hartje Rome? Daarover gaat de eerste lezing in een serie van vijf, in het Karmelklooster in Drachten.

Ook in dit klooster waren er contacten met ‘Rome’, met name tijdens de oprichting van het klooster in 1935/1936 en in 1993 bij de sluiting van het klooster.

Vaticaanstad is de kleinste staat ter wereld en tegelijkertijd het bestuurscentrum van een miljard katholieken in de hele wereld. Er wonen maar vijfhonderd mensen. Het Vaticaan is beroemd om zijn prachtige kunstschatten. Maar wat gebeurt er werkelijk achter al die grote ramen en hoge muren?

Journalist Stijn Fens neemt belangstellenden op 9 janauri mee tijdens een lezing in het Karmelklooster. Hij leidt de luisteraar naar binnen, door de statige vertrekken van de paus, op een fascinerende ontdekkingsreis door het Vaticaan. Waar haalt deze piepkleine staat zijn inkomsten vandaan? Waarom verbergt de Zwitserse garde een busje pepperspray onder haar kleurrijke sokken? Wat is het lievelingsgerecht van de paus? En haalt het Vaticaan 2084?

In de lezing over Vaticanië gaat het over zwarte en witte rook, kardinalen en bisschoppen, pauselijke mijters en pontificale schoenen. Een verslag van Stijn Fens’ persoonlijke fascinatie voor het Vaticaan en zijn bewoners.

Fens is sinds 2010 werkzaam voor KRO Brandpunt en werkt als journalist voor het dagblad Trouw. Begin 2008 maakte hij samen met Bart Ruijs een serie over het dagelijks leven in het Vaticaan onder de titel: ‘Kijk het Vaticaan’. Deze serie kreeg in 2009 een vervolg. In 2010 verscheen zijn boek ‘Vaticanië’. In 2013 verscheen ‘De nieuwe paus’, over de bijzondere wisseling van de wacht: Benedictus VI vertrok, Franciscus volgde hem op.

Volgende sprekers in de serie van vijf zijn: Steven Pont, Diederik Stapel, Leo Fijen en Stephan Kurtzahn.

De entree voor de lezingen bedraagt € 15,-. Aanvang 9 januari: 20.00 uur, open vanaf 19.00 uur.



www.karmelklooster.nl