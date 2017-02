Workshop Facebook Oentsjerk

OENTSJERK - KEaRN Welzijn organiseert een workshop voor besturen van clubs, verenigingen en sozen die ‘iets met Facebook moeten, willen of doen’.

Inhoud van de workshop: Moeten we inderdaad iets met Facebook? Wat is Facebook en wat kan ik ermee? Waar moet je rekening mee houden als je een Facebookpagina maakt voor je club? Ook komen praktische zaken aan de orde waar je misschien nog niet aan had gedacht en handige tips en trics om nog meer uit je Facebookpagina te halen.

De workshop duurt één uur, van 19.30 tot 20.30 uur. Minimaal aantal deelnemers: vijf personen. Maximaal aantal deelnemers: vijftien personen.

Het doel van de workshop is inzicht krijgen in de mogelijkheden van een bedrijfspagina. Na deze informatieve workshop weet je hoe je een bedrijfspagina voor je club kunt maken en beheren, hoe je er voor kunt zorgen dat je veel volgers krijgt, weet je wanneer en wat je moet posten en kun je evenementen maken.

Datum woensdag 1 maart 2017. Tijd: van 19.30 tot 20.30 uur. Locatie: BOB-gebouw, Wynzerdyk 3 in Oentsjerk. Kosten: €5,-- per persoon (inclusief koffie). Opgave: voor 25 februari bij sigrid.de.klein@kearn.nl