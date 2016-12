23-12-2016 t/m 5-3-2017

Winterútstalling ‘Ferwûndering’ bij Galerie Koopmans te Earnewâld

EARNEWALD - Nu wij de eerste speldenprikken van de winter hebben gehad, neemt Galerie Koopmans u mee in de wereld van vier kunstenaars die ons deelgenoot maken van hun verwondering over en verbeelding van de winter.

Zowel beelden van voorbije winters als impressies van de natuur tonen een wereld waarin schoonheid, nostalgie en romantiek tot ons spreken.

Of het nu vriest of dooit, bij Galerie Koopmans komt u in winterse sferen waar u warm van wordt.

Deelnemende kunstenaars: Gosse Koopmans (Eastermar): Winterdoeken – olieverf. An Luthart (Heemstede): Landschappen – olieverf. Annet Hamster (Assen): kristallen op porselein. Hans Jouta (Ferwert): dieren en schaatsers, brons.

Voor meer informatie www.galeriekoopmans.nl. Open: vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Eerste kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten. Galerie Koopmans, De Stripe 14, Earnewâld.