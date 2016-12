Winterútstalling ‘Ferwûndering’ bij Galerie Koopmans in Earnewâld

Vier kunstenaars maken belangstellenden deelgenoot van hun verwondering voor de winter. Er is een expositie bij Galerie Koopmans.

Zowel beelden van voorbije winters als impressies van de natuur tonen ons een wereld waarin schoonheid, nostalgie en romantiek spreken. Of het nu vriest of dooit, bij Galerie Koopmans komt u in winterse sferen waar u warm van wordt.

Gosse Koopmans uit Eastermar toont ‘Winterdoeken Olieverf’, van An Luthart uit Heemstede zijn ‘Landschappen Olieverf’ te bekijken. Annet Hamster uit Assen exposeert ‘Kristallen op porselein’ en Hans Jouta uit Ferwert doet mee met dieren en schaatsers in brons.

Galerie Koopmans is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Nieuwjaarsdag gesloten. Adres De Stripe 14 Earnewâld. (www.galeriekoopmans.nl)